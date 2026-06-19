Курс долара та євро в Україні: обмін якої валюти буде вигідним найближчим часом

Курси обміну валют в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У другій половині червня 2026 року курси долара та євро відступили від традиційних останнім часом тенденцій. Девальвація національної валюти продовжується, однак її темпи сповільнилися. Не завадить дізнатися, до яких офіційних показників готуватися найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом червня офіційний курс гривні до долара зріс до рекордного показника 44,97 грн/дол. На понеділок, 22 червня, Національний банк розрахував рівень 44,90 грн/дол. Ще раніше з’явилася пропозиція пришвидшити девальвацію гривні, якщо не буде зовнішнього фінансування чи загальмується надходження ресурсів.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Це був запасний варіант, і всі сподівалися, що до нього справа не дійде. Але, на жаль, вийшло так, що по зовнішнім надходженням зараз є проблеми, і держава пішла на те, аби девальвувати валюту більш активно", — зазначив експерт.

За його словами, до кінця місяця офіційний курс не перетне психологічну межу 45 грн/дол., однак може впритул наблизитися до неї. Протягом наступного тижня, у період 22-28 червня, показники будуть коливатися в поточному діапазоні з різницею 10-15 копійок.

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Чого чекати від курсу євро

З євро вийшла цікава та неочікувана ситуація: в першій половині червня всього за один день офіційний курс піднявся з 51,35 до 51,89 грн/євро, а між 18 і 19 червня відбувся різкий обвал на 48 копійок — з 51,93 до 51,45 грн/євро. Нетипові для валюти коливання пояснюються її співвідношенням до долара.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Ми традиційно говоримо, що євро в Україні рахується через долар. Тому з цієї точки зору жодних глобальних тенденцій немає. І не буде, скоріше за все, до осіннього періоду — кінця серця або початку вересня", — зауважив Олексій Плотніков.

Водночас вранці, 19 червня, долар у головній валютній парі зміцнився до 1,14 дол./євро на противагу попередньому показнику 1,16 дол./євро. Це результат укладення перемир’я між США та Іраном, що призвело до посилення позицій американської валюти.

Вже з другої половини доби співвідношення повернулося на попередній рівень, коли стало відомо про порушення Іраном мирної угоди та чергове блокування Ормузької протоки. Іншими словами, через нестабільну ситуацію на Близькому Сході можливі коливання курсу євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, долари якого року випуску недійсні в Україні. Статус платіжного засобу зберігають всі купюри, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Однак не прийняти на обмін можуть банкноти з ознаками сильного зношення.

Також Новини.LIVE розповідали, в якій валюті українцям варто зберігати заощадження. Економіст виділив гривню, долар і євро як три основні валюти для накопичення. Адже головною метою в умовах повномасштабної війни є збереження коштів, а не примноження.