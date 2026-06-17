Курс долара не зупиниться на досягнутому: чи перетне психологічну межу до кінця року

Обмін валюти в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжуються різкі коливання курсу валют станом на червень 2026 року. Долар майже перетнув психологічну позначку 45 грн/дол., хоча вихід на цей показник прогнозували з осені. Не завадить дізнатися, до якої динаміки готуватися громадянам влітку та до кінця року.

Про це розповів економіст Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Станом на середу, 17 червня, офіційний курс гривні до долара зафіксувався на 44,78 грн/дол., натомість 11 червня він досяг рекордного рівня 44,97 грн/дол. У Бюджетній декларації на 2027-2029 роки, яку презентував Кабінет Міністрів, базовий оптимістичний сценарій передбачає послаблення гривні з нинішнього середньорічного курсу 44,40 грн/дол. до 50,70 грн/дол. у 2029 році.

"Де-факто нічого кардинального не відбувається. Ситуація на валютному ринку повністю контролюється Національним банком. І він допускає або не допускає певні коливання. Регулятор ще на початку року сказав, що хоче збільшити амплітуду коливань, аби люди звикали до динаміки", — зазначив спікер.

За його словами, фіксований курс — це ненормальна ситуація, яка допускається лише в умовах війни. Однак довга "заморозка" шкідлива для економіки держави, особливо коли люди звикають до стабільності й починають брати валютні кредити, не маючи відповідних доходів.

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Сергій Фурса прогнозує відсутність різких коливань на ринку влітку. На кінець 2026 року офіційний курс гривні до долара може вийти на показник максимум 45,91 грн/дол., тобто навряд чи перетне психологічний рівень 46 грн/дол.

Де в Україні найбільше скуповують валюту

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, які регіони країни характеризуються найбільшою часткою накопичення готівкової валюти у 2026 році. За підсумками п’яти місяців результат виявився таким:

Київ — 20,4% (597,8 млн доларів);

Дніпропетровська область — 10,4%;

Харківська область — 9,1%;

Львівська область — 7,3%;

Полтавська область — 5,8%;

Сумська область — 5%.

Як видно, столиця України продовжує домінувати за рівнем попиту на іноземну валюту. Водночас деякі області, зокрема Сумська і Полтавська, почали демонструвати доволі швидке зростання чистої купівлі готівки серед населення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив нові гривневі купюри 16 червня. Готівка номіналом 100 гривень містить цікавий елемент дизайну — текст "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" на звороті. Водночас усі захисні елементи залишилися без змін.

Також Новини.LIVE розповідали, купюри долара якого року випуску недійсні в Україні. На валютному ринку зберігають статус платіжного засобу всі банкноти, випущені після 1914 року. Обмін та використання неможливі в разі підроблення чи сильного зношення.