Долар може сягнути 51 грн раніше, ніж прогнозують: до чого готуватись українцям

Люди проходять повз пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс долара в Україні може сягнути рівня 51 гривні раніше, ніж лунає в офіційних прогнозах. Це може статися вже у 2027-2028 роках. Однак сенсу серйозно обговорювати прогноз курсу до 2029 року зараз немає, адже через війну ситуація може суттєво змінитися.

Про це інтерв’ю Новини.LIVE розповів економіст, фінансист Сергій Фурса.

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках

За словами експерта, на кінець 2026 року курс долара очікується на рівні близько 45,5-46 гривень, а наступного року — близько 48-48,5 гривень. При цьому різниця між такими показниками незначна і не свідчить про різкі зміни на валютному ринку.

Фурса наголосив, що нині ситуацію на валютному ринку повністю контролює Національний банк. Саме НБУ вирішує, наскільки можуть коливатися курси валют. Водночас регулятор поступово розширює межі цих коливань, щоб українці звикали до того, що курс може як зростати, так і знижуватися.

Який "реальний" курс долара в Україні

Економіст також пояснив, що під час війни поняття "реального ринкового курсу" фактично не існує.

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"Фіксований курс — це ненормально. Він зараз є у нас виключно через війну. Тому що під час війни ринкового курсу не існує", — наголосив Фурса.

За його словами, якби Нацбанк повністю відпустив курс у "вільне плавання", це могло б спричинити ажіотаж на валютному ринку.

Експерт також додав, що НБУ змушений шукати баланс між контролем курсу та поступовою девальвацією гривні, яка частково компенсує інфляцію. Це також потрібно для того, щоб люди не звикали до фіксованого курсу, адже після його скасування різкі зміни можуть стати болючими для економіки та населення.

"Це завжди шкідливо для економіки. Особливо, коли люди звикають, що курс фіксований і починають брати валютні кредити, не маючи валютних доходів", — зазначає економіст.

Саме тому реального курсу зараз в Україні немає. Є та ціна за долар, яку ми бачимо сьогодні, і це нинішня реальність.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть розраховуватися доларами різних років випуску та номіналів. Проте під час обміну окремих купюр іноді виникають труднощі. Закон чітко визначає, які банкноти можна приймати, а які — ні. Тому варто знати, чи є долари певних років випуску дійсними для використання.

Також Новини.LIVE розповідали, що у червні 2026 року в Україні помітно зріс курс євро. Після тривалого періоду стабільності валюта почала дорожчати. Серед причин — послаблення гривні та зміцнення долара. Тож українцям варто стежити за ситуацією, щоб розуміти, яких змін очікувати найближчим часом.