Курс долара може розвернутися на 180 градусів: що чекає валюту в червні

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через нестабільний курс долара в Україні громадяни можуть втратити гроші. Станом на середину червня 2026 року американська валюта майже досягла психологічного рівня 45 грн/дол., однак не перетнула його. Цікаво дізнатися, до яких показників готуватися українцям найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в червні

На понеділок, 15 червня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,81 грн/дол. Водночас 11 червня його зафіксували на рекордній позначці — 44,96 грн/дол. Стрімка девальвація гривні стала несподіванкою для багатьох, адже перетин психологічного рівня прогнозували ближче до вересня.

"Скоріше за все, Міжнародний валютний фонд не погодив надання грошей Україні. Внаслідок цього з’явилася пропозиція девальвувати гривню, щоб зарахувати до державного бюджету фінансову допомогу від Європейського Союзу по більш вигідному курсу", — констатував Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

Проте 12 червня стало відомо, що МВФ таки ухвалив рішення про виділення кредиту на суму майже 700 млн доларів попри невиконання ключової умови. Це дає надію на помірне падіння курсових показників найближчим часом, адже низхідний тренд почнеться вже з понеділка.

Читайте також:

Олексій Плотніков не прогнозує доведення офіційного курсу гривні до долара на рівень 45 грн/дол. у червні. Звісно, коливання будуть залежати від рішень Національного банку та Міністерства фінансів.

Долари якого року недійсні в Україні

Раніше ми розповідали, купюрами долара якого року випуску українці можуть користуватися. Дійсними вважаються всі дизайни банкнот американської валюти, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року. Тобто готівка навіть столітньої давності є платіжним засобом і придатна для розрахункових операцій.

Обміну не підлягають лише фальшиві купюри та гроші з ознаками сильного зношення/пошкодження. Фінансові установи не можуть забороняти операції купівлі-продажу доларів залежно від номіналу чи року емісії.

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк планує вивести з обігу деякі номінали гривні. Станом на 2026 рік дійсними є купюри третього та четвертого поколінь. Водночас вилучаються номінали 20, 50, 100 та 500 грн зразка 2003-2007 років. Із часом вони втратять статус платіжного засобу.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро важко обміняти в Україні. Один із чинних номіналів припинили друкувати у 2019 році. Тому з використанням банкнот по 500 євро нерідко виникають проблеми навіть за кордоном.