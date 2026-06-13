Курс доллара может развернуться на 180 градусов: что ждет валюту в июне

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за нестабильного курса доллара в Украине граждане могут потерять деньги. По состоянию на середину июня 2026 года американская валюта почти достигла психологического уровня 45 грн/долл., однако не превысила его. Интересно узнать, к каким показателям готовиться украинцам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в июне

На понедельник, 15 июня, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,81 грн/долл. В то же время 11 июня его зафиксировали на рекордной отметке — 44,96 грн/долл. Стремительная девальвация гривны стала неожиданностью для многих, ведь пересечение психологического уровня прогнозировали ближе к сентябрю.

"Скорее всего, Международный валютный фонд не одобрил предоставление средств Украине. В результате появилось предложение девальвировать гривну, чтобы зачислить в государственный бюджет финансовую помощь от Европейского Союза по более выгодному курсу", — констатировал Плотников.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

Однако 12 июня стало известно, что МВФ все-таки принял решение о выделении кредита на сумму почти 700 млн долларов, несмотря на невыполнение ключевого условия. Это дает надежду на умеренное падение курсовых показателей в ближайшее время, ведь нисходящий тренд начнется уже с понедельника.

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Алексей Плотников не прогнозирует доведения официального курса гривны к доллару до уровня 45 грн/долл. в июне. Конечно, колебания будут зависеть от решений Национального банка и Министерства финансов.

Доллары какого года недействительны в Украине

Ранее мы рассказывали, купюрами доллара какого года выпуска украинцы могут пользоваться. Действительными считаются все дизайны банкнот американской валюты, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года. То есть наличные даже столетней давности являются платежным средством и пригодны для расчетных операций.

Обмену не подлежат только фальшивые купюры и деньги с признаками сильного износа/повреждения. Финансовые учреждения не могут запрещать операции купли-продажи долларов в зависимости от номинала или года эмиссии.

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк планирует вывести из обращения некоторые номиналы гривны. По состоянию на 2026 год действительными являются купюры третьего и четвертого поколений. В то же время изымаются номиналы 20, 50, 100 и 500 грн образца 2003-2007 годов. Со временем они утратят статус платежного средства.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро трудно обменять в Украине. Один из действующих номиналов перестали печатать в 2019 году. Поэтому при использовании банкнот по 500 евро нередко возникают проблемы даже за рубежом.