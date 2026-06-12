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Главная Экономика Курсы доллара и евро удивили всех: к чему готовиться украинцам в июне

Курсы доллара и евро удивили всех: к чему готовиться украинцам в июне

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Дата публикации 12 июня 2026 17:12
Курс доллара и евро на пути к рекордам: остановится ли девальвация гривны в Украине
Вывеска пункта обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стало сложнее выгодно покупать купюры евро и доллара, учитывая резкий рост официальных курсов. Американская валюта почти достигла психологической отметки в 45 грн/долл., что стало неожиданностью для многих экспертов. Интересно узнать, какая ситуация сложится на рынке в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара

По состоянию на 2 июня 2026 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 44,26 грн/долл., а уже 11 июня поднялся до рекордной отметки 44,96 грн/долл. Столь стремительной девальвации гривны никто не ожидал, поскольку по всем прогнозам курс должен был выйти на отметку 45 грн/долл. ориентировочно с сентября.

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Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Скорее всего, Международный валютный фонд не одобрил предоставление денег Украине. В результате появилось предложение девальвировать гривну, дабы зачислить в государственный бюджет финансовую помощь от Европейского Союза по более выгодному курсу", — отметил экономист.

То есть была надежда на кредит от МВФ, благодаря которому обесценивание национальной валюты должно было происходить в мягком режиме. Однако ситуация сложилась иначе, и теперь остается надеяться, что официального курса на уровне 45 грн/долл. в июне украинцы не увидят.

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В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ заявил в эфире Новини.LIVE, что реальная стоимость гривны по состоянию на июнь 2026 года — от 50 до 55 грн/долл. Из-за искусственного сдерживания курса в последние годы возникла накопленная девальвация на уровне 20-25%.

Спикер уточнил, что показатели должны были двигаться в соответствии с темпами инфляции, однако чрезмерный контроль национальной валюты оказался переоцененным. И теперь с точки зрения макрофинансовой аналитики более сбалансированный курс доллара — это свыше 50 грн.

Чего ждать от курса евро

После почти двухмесячной стабилизации официальный курс поднялся до 51,89 грн/евро всего за один день (+54 копейки). Это результат подорожания доллара, поскольку в Украине расчет курса евро осуществляется через показатель американской валюты. Поэтому, если доллар продолжит восходящую тенденцию, евро ждет аналогичный тренд.

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Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Каких-либо глобальных изменений в соотношении между долларом и евро нет. Скорее всего, до осеннего периода резких сдвигов не будет. Еврозона уйдет в отпуск, а курс будет колебаться в текущем диапазоне с разницей в 15-20 копеек", — констатировал Алексей Плотников.

Даже усиление напряженности между США и Ираном не повлияет на валютный рынок. Могут измениться цены на нефть и энергоносители из-за закрытия Ормузского пролива, однако курсы доллара и евро останутся относительно стабильными.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, доллары какого года выпуска недействительны в Украине. Граждане могут использовать все купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Эти банкноты не утратили статус платежного средства.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой валюте стоит хранить сбережения. Экономист объяснил, почему заработок на депозитах практически невозможен в Украине. Лучше накапливать финансовую подушку в гривне, долларах и евро, дабы сохранить свои финансы.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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