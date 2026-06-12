Курс долара та євро на шляху до рекордів: чи зупиниться девальвація гривні в Україні

Вивіска пункту обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям стало важче вигідно купувати купюри євро та долара, враховуючи різкі темпи зростання офіційних курсів. Американська валюта майже досягла психологічної межі 45 грн/дол., що стало неочікуваним для багатьох експертів. Цікаво дізнатися, яка ситуація сформується на ринку найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара

Станом на 2 червня 2026 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 44,26 грн/дол., а вже 11 червня піднявся до рекордної позначки 44,96 грн/дол. Настільки стрімкої девальвації гривні ніхто не очікував, оскільки за всіма прогнозами курс мав вийти на показник 45 грн/дол. орієнтовно з вересня.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Скоріше за все, Міжнародний валютний фонд не погодив надання грошей Україні. Внаслідок цього з’явилася пропозиція девальвувати гривню, щоб зарахувати до державного бюджету фінансову допомогу від Європейського Союзу по більш вигідному курсу", — зазначив економіст.

Тобто була надія на кредит від МВФ, завдяки якому здешевлення національної валюти мало відбуватися у м'якому режимі. Однак ситуація склалася інакше, і тепер залишається сподіватися, що офіційного курсу на рівні 45 грн/дол. у червні українці не побачать.

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Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив в ефірі Новини.LIVE, що реальна вартість гривні станом на червень 2026 року — від 50 до 55 грн/дол. Через штучне стримування курсу останніми роками виникла накопичена девальвація на рівні 20-25%.

Спікер уточнив, що показники мали рухатися відповідно до темпів інфляції, однак надмірний контроль національної валюти виявився переоціненим. І тепер з точки зору макрофінансової аналітики більш збалансований курс долара — це понад 50 грн.

Чого чекати від курсу євро

Після майже двомісячної стабілізації офіційний курс піднявся до 51,89 грн/євро всього за один день (+54 копійки). Це результат дорожчання долара, оскільки в Україні здійснюють розрахунок курсу євро через показник американської валюти. Тож якщо долар продовжить висхідну тенденцію, євро чекає аналогічний тренд.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Якихось глобальних змін у співвідношенні між доларом і євро немає. Скоріше за все, до осіннього періоду різких зрушень не буде. Єврозона піде у відпустку, а курс коливатиметься в поточному діапазоні з різницею в 15-20 копійок", — констатував Олексій Плотніков.

Навіть посилення напруги між США та Іраном не вплине на валютний ринок. Можуть змінитися ціни на нафту та енергоносії через закриття Ормузької протоки, однак курси долара та євро залишаться відносно стабільними.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, долари якого року випуску недійсні в Україні. Громадяни можуть використовувати всі купюри, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Ці банкноти не втратили статус платіжного засобу.

Також Новини.LIVE розповідали, в якій валюті варто тримати заощадження. Економіст пояснив, чому заробіток на депозитах майже неможливий в Україні. Краще накопичувати фінансову подушку в гривні, доларах та євро, аби зберегти свої фінанси.