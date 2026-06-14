Курс євро зайняв невигідну позицію: до чого готуватися українцям у червні 2026 року

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

У червні 2026 року українці стикнулися з різким подорожчанням купюр євро. Після тривалої стабілізації курсу валюта спіймала висхідний тренд. Частково це пов'язано з різкою девальвацією гривні та зростанням курсу долара. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Станом на 9 червня офіційний курс гривні до євро перебував на рівні 51,35 грн, а вже наступного дня несподівано для всіх піднявся до показника 51,89 грн (+54 копійки). Різкий висхідний тренд частково пов’язаний з дорожчанням долара, оскільки курс євро в Україні розраховується через співвідношення у головній валютній парі.

"Якихось глобальних змін у співвідношенні між доларом і євро немає. Скоріше за все, до осіннього періоду різких зрушень не буде. Єврозона піде у відпустку, а курс коливатиметься в поточному діапазоні з різницею в 15-20 копійок", — зазначив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

За його словами, якщо американська валюта продовжить дорожчати найближчим часом, європейську чекає аналогічний тренд. Водночас існує сподівання на стабілізацію показників з огляду на ухвалення Міжнародним валютним фондом рішення про виділення Україні кредиту.

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В якій валюті тримати заощадження

Раніше ми розповідали, що гривневі та валютні депозити не допомагають заробити гроші. Під час повномасштабної війни це стало інструментом збереження заощаджень, оскільки відсоткові ставки надто низькі для збагачення. Тому чимало громадян обирають купівлю іноземної валюти, щоб уникнути негативних наслідків інфляції.

"Нормальна поведінка будь-якої людини в Україні — не заробити, а просто зберегти кошти. Проте виникають питання: в який банк звернутися, під які відсотки відкрити депозит, яку валюту покласти. Я б рекомендував тримати заощадження у гривні, доларах і євро", — зазначив економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, заробіток на депозитах став майже нереальним через постійні курсові коливання. У всьому світі погіршується ситуація з гарантованістю основних валют, оскільки місцеві ринки перебувають у стадії підготовки до потенційної кризи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, долари якого року випуску недійсні в Україні. Використовувати можна банкноти, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Навіть готівка столітньої давності вважається чинним платіжним засобом і придатна для розрахунків.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі купюри гривні скоро вилучать з обігу. Національний банк проводить оновлення готівкової грошової маси і вилучає номінали 20, 50, 100, 200 та 500 грн. Йдеться лише про купюри зразка 2003-2007 років.