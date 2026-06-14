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Главная Экономика Обмен на евро не доставит радости: что будет с курсом в ближайшее время

Обмен на евро не доставит радости: что будет с курсом в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 08:10
Курс евро занял невыгодную позицию: к чему готовиться украинцам в июне 2026 года
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В июне 2026 года украинцы столкнулись с резким подорожанием купюр евро. После длительной стабилизации курса валюта вошла в восходящий тренд. Отчасти это связано с резкой девальвацией гривны и ростом курса доллара. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

По состоянию на 9 июня официальный курс гривны к евро находился на уровне 51,35 грн, а уже на следующий день неожиданно для всех поднялся до отметки 51,89 грн (+54 копейки). Резкий восходящий тренд частично связан с подорожанием доллара, поскольку курс евро в Украине рассчитывается через соотношение в основной валютной паре.

"Каких-либо глобальных изменений в соотношении между долларом и евро нет. Скорее всего, до осеннего периода резких сдвигов не будет. Еврозона уйдет в отпуск, а курс будет колебаться в текущем диапазоне с разницей в 15-20 копеек", — отметил эксперт.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

По его словам, если американская валюта продолжит дорожать в ближайшее время, европейскую ждет аналогичный тренд. В то же время есть надежда на стабилизацию показателей в связи с принятием Международным валютным фондом решения о выделении Украине кредита.

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В какой валюте хранить сбережения

Ранее мы рассказывали, что гривневые и валютные депозиты не помогают заработать деньги. Во время полномасштабной войны это стало инструментом сохранения сбережений, поскольку процентные ставки слишком низкие для обогащения. Поэтому многие граждане выбирают покупку иностранной валюты, дабы избежать негативных последствий инфляции.

"Нормальное поведение любого человека в Украине — не заработать, а просто сохранить деньги. Однако возникают вопросы: в какой банк обратиться, под какие проценты открыть депозит, какую валюту положить. Я бы рекомендовал держать сбережения в гривне, долларах и евро", — отметил экономист Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

По его словам, заработок на депозитах стал почти нереальным из-за постоянных курсовых колебаний. Во всем мире ухудшается ситуация с гарантированностью основных валют, поскольку местные рынки находятся в стадии подготовки к потенциальному кризису.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, доллары какого года выпуска недействительны в Украине. Использовать можно банкноты, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Даже наличные столетней давности считаются платежным средством и пригодны для расчетов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые купюры гривны скоро изымут из обращения. Национальный банк проводит обновление наличной денежной массы и изымает номиналы 20, 50, 100, 200 и 500 грн. Речь идет только о купюрах образца 2003-2007 годов.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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