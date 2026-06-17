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Главная Экономика Курс валют в Украине: когда доллар может преодолеть отметку в 51 грн

Курс валют в Украине: когда доллар может преодолеть отметку в 51 грн

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Дата публикации 17 июня 2026 10:33
Доллар может достичь отметки в 51 грн раньше, чем прогнозируется: к чему следует готовиться украинцам
Люди проходят мимо пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 гривну раньше, чем предполагается в официальных прогнозах. Это может произойти уже в 2027–2028 годах. Однако смысла серьезно обсуждать прогноз курса до 2029 года сейчас нет, ведь из-за войны ситуация может существенно измениться.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал экономист, финансист Сергей Фурса.

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах

По словам эксперта, к концу 2026 года курс доллара ожидается на уровне около 45,5-46 гривен, а в следующем году — около 48-48,5 гривен. При этом разница между этими показателями незначительна и не свидетельствует о резких изменениях на валютном рынке.

Фурса подчеркнул, что в настоящее время ситуацию на валютном рынке полностью контролирует Национальный банк. Именно НБУ решает, насколько могут колебаться курсы валют. В то же время регулятор постепенно расширяет пределы этих колебаний, чтобы украинцы привыкали к тому, что курс может как расти, так и снижаться.

Каков "реальный" курс доллара в Украине

Экономист также пояснил, что во время войны понятие "реального рыночного курса" фактически не существует.

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"Фиксированный курс — это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Потому что во время войны рыночного курса не существует", — подчеркнул Фурса.

По его словам, если бы Нацбанк полностью отпустил курс в "свободное плавание", это могло бы вызвать ажиотаж на валютном рынке.

Эксперт также добавил, что НБУ вынужден искать баланс между контролем курса и постепенной девальвацией гривны, которая частично компенсирует инфляцию. Это также необходимо для того, чтобы люди не привыкали к фиксированному курсу, ведь после его отмены резкие изменения могут стать болезненными для экономики и населения.

"Это всегда вредно для экономики. Особенно когда люди привыкают к фиксированному курсу и начинают брать валютные кредиты, не имея валютных доходов", — отмечает экономист.

Именно поэтому реального курса сейчас в Украине нет. Есть та цена за доллар, которую мы видим сегодня, и это нынешняя реальность.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут расплачиваться долларами разных годов выпуска и номиналов. Однако при обмене отдельных купюр иногда возникают трудности. Закон четко определяет, какие банкноты можно принимать, а какие — нет. Поэтому стоит знать, являются ли доллары определенных годов выпуска действительными для использования.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года в Украине заметно вырос курс евро. После длительного периода стабильности валюта начала дорожать. Среди причин — ослабление гривны и укрепление доллара. Поэтому украинцам стоит следить за ситуацией, чтобы понимать, каких изменений ожидать в ближайшее время.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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