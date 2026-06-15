НБУ вводить в обіг нові банкноти з 16 червня: номінал та що в них особливого

Україна вводить в обіг нові банкноти. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

З 16 червня 2026 року Національний банк України почне вводити в обіг оновлені банкноти номіналом 100 гривень. При цьому обмінювати купюри старого зразка українцям не потрібно, вони залишаться чинним платіжним засобом.

Про те, які банкноти з’являться в готівковому обігу України та що в них особливого, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Чим відрізнятимуться нові 100-гривневі купюри

Головна зміна — на зворотному боці купюри, у верхньому правому куті, з'явиться напис: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". При цьому дизайн банкноти та всі її захисні елементи залишаться такими ж, як у 100-гривневої купюри зразка 2014 року.

З 16 червня НБУ передаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським службам і підприємствам, які працюють із готівкою. Поступово вони почнуть з'являтися в гаманцях українців.

У Нацбанку зазначають, що випуск оновленої "сотки" стане завершальним етапом оновлення всього банкнотного ряду гривні. Цей процес стартував у серпні 2024 року напередодні 33-ї річниці Незалежності України.

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Що робити українцям зі 100-гривневими купюрами старого зразка

Обмінювати старі 100-гривневі купюри на нові не потрібно. Усі банкноти цього номіналу, як старого, так і нового зразка, залишатимуться законним платіжним засобом і прийматимуться без будь-яких обмежень по всій країні.

Чи будуть оновлювати інші банкноти в Україні

Раніше Національний банк уже випустив модернізовані банкноти з написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" таких номіналів:

500 і 1000 гривень — з 8 серпня 2024 року;

50 гривень — з 23 серпня 2024 року;

20 гривень — з 21 серпня 2025 року;

200 гривень — з 25 лютого 2026 року.

Таким чином, після появи нової 100-гривневої банкноти оновлення всього банкнотного ряду гривні буде повністю завершено.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році в Україні можна майже без обмежень купувати та продавати євро. Банки й обмінники приймають банкноти будь-якого номіналу, серії та року випуску. Проте не варто забувати і про можливі нюанси та ризики під час обміну.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні для розрахунків і обміну підходять долари різних років випуску. Проте з окремими купюрами інколи виникають труднощі. У деяких випадках валюту можуть не прийняти до обміну, тому корисно знати, які доларові банкноти більше не вважаються платіжним засобом.