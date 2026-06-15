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Главная Экономика НБУ выпускает новые 100-гривневые купюры: нужно ли менять старые банкноты

НБУ выпускает новые 100-гривневые купюры: нужно ли менять старые банкноты

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Дата публикации 15 июня 2026 18:10
НБУ вводит в обращение новые банкноты с 16 июня: номинал и что в них особенного
Украина вводит в обращение новые банкноты. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С 16 июня 2026 года Национальный банк Украины начнет вводить в обращение обновленные банкноты номиналом 100 гривен. При этом обменивать купюры старого образца украинцам не нужно, они останутся действительным платежным средством.

О том, какие банкноты появятся в наличном обращении Украины и что в них особенного, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Чем будут отличаться новые 100-гривневые купюры

Главное изменение — на оборотной стороне купюры, в верхнем правом углу, появится надпись: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". При этом дизайн банкноты и все ее защитные элементы останутся такими же, как у 100-гривневой купюры образца 2014 года.

С 16 июня НБУ будет передавать новые банкноты банкам, инкассаторским службам и предприятиям, работающим с наличными. Постепенно они начнут появляться в кошельках украинцев.

В Нацбанке отмечают, что выпуск обновленной "сотки" станет завершающим этапом обновления всего банкнотного ряда гривны. Этот процесс стартовал в августе 2024 года накануне 33-й годовщины Независимости Украины.

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Что делать украинцам со 100-гривневыми купюрами старого образца

Обменивать старые 100-гривневые купюры на новые не нужно. Все банкноты этого номинала, как старого, так и нового образца, останутся законным платежным средством и будут приниматься без каких-либо ограничений по всей стране.

Будут ли обновлять другие банкноты в Украине

Ранее Национальный банк уже выпустил модернизированные банкноты с надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" следующих номиналов:

  • 500 и 1000 гривен — с 8 августа 2024 года;
  • 50 гривен — с 23 августа 2024 года;
  • 20 гривен — с 21 августа 2025 года;
  • 200 гривен — с 25 февраля 2026 года.

Таким образом, после появления новой 100-гривневой банкноты обновление всего банкнотного ряда гривны будет полностью завершено.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году в Украине можно будет почти без ограничений покупать и продавать евро. Банки и обменные пункты принимают банкноты любого номинала, серии и года выпуска. Однако не стоит забывать и о возможных нюансах и рисках при обмене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине для расчетов и обмена подходят доллары разных годов выпуска. Однако с отдельными купюрами иногда возникают трудности. В некоторых случаях валюту могут не принять к обмену, поэтому полезно знать, какие долларовые банкноты больше не считаются платежным средством.

НБУ гривна банкнота купюра
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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