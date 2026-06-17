Курс доллара не остановится на достигнутом: пересечет ли психологический предел до конца года

Обмен валюты в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на июнь 2026 года продолжаются резкие колебания курса валют. Доллар почти преодолел психологическую отметку в 45 грн/долл., хотя выход на этот показатель прогнозировали с осени. Не помешает узнать, к какой динамике следует готовиться гражданам летом и до конца года.

Об этом рассказал экономист Сергей Фурса в эфире Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

По состоянию на среду, 17 июня, официальный курс гривны к доллару зафиксировался на отметке 44,78 грн/долл., тогда как 11 июня он достиг рекордного уровня 44,97 грн/долл. В Бюджетной декларации на 2027-2029 годы, представленной Кабинетом Министров, базовый оптимистический сценарий предусматривает ослабление гривны с нынешнего среднегодового курса 44,40 грн/дол. до 50,70 грн/долл. в 2029 году.

"Де-факто ничего кардинального не происходит. Ситуация на валютном рынке полностью контролируется Национальным банком. И он допускает или не допускает определенные колебания. Регулятор еще в начале года заявил, что хочет увеличить амплитуду колебаний, дабы люди привыкали к динамике", — отметил спикер.

По его словам, фиксированный курс — это ненормальная ситуация, которая допускается лишь в условиях войны. Однако длительная "заморозка" вредна для экономики страны, особенно когда люди привыкают к стабильности и начинают брать валютные кредиты, не имея соответствующих доходов.

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Сергей Фурса прогнозирует отсутствие резких колебаний на рынке летом. К концу 2026 года официальный курс гривны к доллару может достичь максимум 45,91 грн/долл., то есть вряд ли превысит психологический уровень 46 грн/долл.

Где в Украине больше всего скупают валюту

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, в каких регионах страны отмечается наибольшая доля накопления наличной валюты в 2026 году. По итогам пяти месяцев результат оказался таким:

Киев — 20,4 % (597,8 млн долларов);

Днепропетровская область — 10,4%;

Харьковская область — 9,1%;

Львовская область — 7,3%;

Полтавская область — 5,8%;

Сумская область — 5%.

Как видно, столица Украины продолжает лидировать по уровню спроса на иностранную валюту. В то же время некоторые области, в частности Сумская и Полтавская, начали демонстрировать довольно быстрый рост чистой покупки наличных среди населения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк выпустил новые гривневые купюры 16 июня. Наличные деньги номиналом 100 гривен содержат интересный элемент дизайна — текст "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" за обороте. При этом все защитные элементы остались без изменений.

Также Новини.LIVE рассказывали, купюры доллара какого года выпуска недействительны в Украине. На валютном рынке сохраняют статус платежного средства все банкноты, выпущенные после 1914 года. Обмен и использование невозможны в случае подделки или сильного износа.