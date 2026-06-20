Курс долара наприкінці червня: до чого готуватися українцям найближчим часом

Обмін доларів у Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці намагаються вигідно обміняти купюри долара, однак із кожним днем це стає все важче зробити. Адже девальвація гривні продовжується, а курс американської валюти зростає. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

До різкої девальвації гривні українці не були готові: станом на 11 червня офіційний курс долара зріс до рекордного показника 44,97 грн/дол. За словами експерта, раніше лунала пропозиція від МВФ пришвидшити знецінення національної валюти у разі відсутності зовнішнього фінансування чи загальмування надходжень від партнерів.

"Це був запасний варіант, і всі сподівалися, що до нього справа не дійде. Але, на жаль, вийшло так, що по зовнішнім надходженням зараз є проблеми, і держава пішла на те, аби девальвувати валюту більш активно", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Він вважає, що офіційний курс гривні до долара не перетне психологічну межу 45 грн/дол. до кінця червня, оскільки цей середньозважений показник запланували ближче до кінця року. Однак українці побачать коливання з різницею 10-15 копійок у період 22-28 червня.

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Курс долара наприкінці 2026 року

Раніше економіст Сергій Фурса розповів в ефірі Новини.LIVE, що ситуація на валютному ринку України залишається повністю контрольованою Національним банком. Адже помірні темпи девальвації гривні — це зростання курсу долара всього на кілька відсотків.

"Де-факто нічого кардинального не відбувається. НБУ допускає або не допускає певні коливання. Регулятор ще на початку року сказав, що хоче збільшити амплітуду, аби люди звикали до активної динаміки", — уточнив спікер.

За його словами, до кінця літа значних зрушень на ринку не буде, а до кінця 2026 року офіційний курс гривні до долара може вийти на максимальний рівень 45,91 грн/дол. Тобто експерт не вважає, що американська валюта перетне межу 46 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив нові купюри номіналом 100 гривень. Вони відрізняються лише одним елементом — написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Захист і дизайн готівки аналогічний до зразка 2014 року.

Також Новини.LIVE розповідали про проблемні купюри євро в Україні. Регулятор більше не випускає банкноти номіналом 500 євро, через що їх стало важко обміняти чи використати. Навіть за кордоном виникають ситуації, коли гроші не хочуть приймати.