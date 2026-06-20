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Головна Економіка Долар в Україні може стабілізуватися: що буде з курсом наприкінці червня

Долар в Україні може стабілізуватися: що буде з курсом наприкінці червня

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 10:05
Курс долара наприкінці червня: до чого готуватися українцям найближчим часом
Обмін доларів у Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці намагаються вигідно обміняти купюри долара, однак із кожним днем це стає все важче зробити. Адже девальвація гривні продовжується, а курс американської валюти зростає. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

До різкої девальвації гривні українці не були готові: станом на 11 червня офіційний курс долара зріс до рекордного показника 44,97 грн/дол. За словами експерта, раніше лунала пропозиція від МВФ пришвидшити знецінення національної валюти у разі відсутності зовнішнього фінансування чи загальмування надходжень від партнерів.

"Це був запасний варіант, і всі сподівалися, що до нього справа не дійде. Але, на жаль, вийшло так, що по зовнішнім надходженням зараз є проблеми, і держава пішла на те, аби девальвувати валюту більш активно", — зазначив Плотніков.

Долар в Україні може стабілізуватися: що буде з курсом наприкінці червня - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Він вважає, що офіційний курс гривні до долара не перетне психологічну межу 45 грн/дол. до кінця червня, оскільки цей середньозважений показник запланували ближче до кінця року. Однак українці побачать коливання з різницею 10-15 копійок у період 22-28 червня.

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Курс долара наприкінці 2026 року

Раніше економіст Сергій Фурса розповів в ефірі Новини.LIVE, що ситуація на валютному ринку України залишається повністю контрольованою Національним банком. Адже помірні темпи девальвації гривні — це зростання курсу долара всього на кілька відсотків.

"Де-факто нічого кардинального не відбувається. НБУ допускає або не допускає певні коливання. Регулятор ще на початку року сказав, що хоче збільшити амплітуду, аби люди звикали до активної динаміки", — уточнив спікер.

За його словами, до кінця літа значних зрушень на ринку не буде, а до кінця 2026 року офіційний курс гривні до долара може вийти на максимальний рівень 45,91 грн/дол. Тобто експерт не вважає, що американська валюта перетне межу 46 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив нові купюри номіналом 100 гривень. Вони відрізняються лише одним елементом — написом "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Захист і дизайн готівки аналогічний до зразка 2014 року.

Також Новини.LIVE розповідали про проблемні купюри євро в Україні. Регулятор більше не випускає банкноти номіналом 500 євро, через що їх стало важко обміняти чи використати. Навіть за кордоном виникають ситуації, коли гроші не хочуть приймати.

курс валют курс долара обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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