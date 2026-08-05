Пенсионный возраст в странах ЕС резко вырастет: где придется работать дольше всего

В ЕС значительно повысят пенсионный возраст: кому придется работать до 70 лет и более
К концу 2060-х годов пенсионный возраст в большинстве стран Европейского Союза повысится. Для мужчин средний показатель увеличится с 64,7 до 66,7 года, а для женщин — с 64 до 66,6 года. Ожидается, что пенсионный возраст повысят примерно две трети стран для мужчин и почти три четверти — для женщин.
Об этом сообщает Euronews, передают Новини.LIVE.
Насколько изменится пенсионный возраст в Европе
В среднем по ЕС пенсионный возраст для мужчин увеличится примерно на два года, а для женщин — на 2,6 года.
В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Обзор пенсионного обеспечения — 2025" отмечается, что повышение пенсионного возраста остается одним из главных инструментов обеспечения финансовой устойчивости пенсионных систем без сокращения размера пенсионных выплат.
Где мужчины выходят на пенсию раньше всего и позже всего
Самый высокий пенсионный возраст для мужчин составляет 67 лет. Такой показатель действует в:
- Дании;
- Норвегии;
- Исландии;
- Нидерландах.
Средний показатель в странах ЕС составляет 64,7 года.
Самый низкий пенсионный возраст зафиксирован в Турции — всего 52 года. Среди стран ЕС раньше всего мужчины могут завершить трудовую деятельность в Греции, Словении и Люксембурге, где пенсию назначают с 62 лет.
Если сравнивать крупнейшие экономики Европы, то самый высокий пенсионный возраст сегодня в Германии — 66,2 года. Самый низкий среди них — во Франции, где он составляет 64,3 года.
Где мужчины будут работать до 70 лет и дольше
По прогнозам ОЭСР, мужчины, начавшие работать в 2024 году в возрасте 22 лет, будут выходить на пенсию в среднем в 66,7 года.
Самый высокий показатель ожидается в Дании — 74 года. До 71 года пенсионный возраст вырастет в Эстонии, а до 70 лет — в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.
Самый низкий пенсионный возраст среди мужчин в конце 2060-х годов сохранится в Словении и Люксембурге — 62 года.
Среди крупнейших экономик Европы дольше всего будут работать мужчины в Италии — до 70 лет. В Великобритании пенсионный возраст составит 68 лет, в Германии — 67 лет, а во Франции и Испании — по 65 лет.
Какие страны больше всего повысят пенсионный возраст для мужчин
Наибольшие изменения прогнозируются в Турции, где пенсионный возраст для мужчин вырастет сразу на 13 лет — с 52 до 65 лет.
В Дании этот показатель увеличится на семь лет. Как минимум на пять лет пенсионный возраст повысится также в Эстонии, Италии, Словакии и на Кипре.
В Швеции и Греции он увеличится на четыре года, в Нидерландах — на три года (до 70 лет), а в Финляндии — до 68 лет.
Планируется повысить пенсионный возраст как минимум на два года:
- Португалия;
- Великобритания;
- Чехия;
- Румыния;
- Бельгия.
В то же время в Германии и Франции изменения будут минимальными — менее одного года, а в ряде других стран правила вообще останутся без изменений.
Каким будет пенсионный возраст для женщин
Сегодня самый высокий пенсионный возраст для женщин также установлен в Дании, Нидерландах, Исландии и Норвегии — по 67 лет. Средний показатель по ЕС составляет 64 года.
Самый низкий пенсионный возраст сейчас действует в Турции — 49 лет. Среди стран ЕС раньше всех выходят на пенсию женщины в Польше — в 60 лет.
К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст для женщин в странах ЕС увеличится до 66,6 года.
Самый высокий показатель, как и для мужчин, прогнозируется в Дании — 74 года. До 71 года пенсионный возраст вырастет в Эстонии, а до 70 лет — в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.
Самый низкий показатель среди стран ЕС сохранит Польша — 60 лет.
Среди крупнейших экономик Европы позже всего на пенсию будут выходить женщины в Италии — в 70 лет. В Великобритании пенсионный возраст составит 68 лет, в Германии — 67 лет, а во Франции и Испании — по 65 лет.
Где женщин ждет наибольшее повышение пенсионного возраста
Наиболее масштабные изменения прогнозируются в Турции. Там пенсионный возраст для женщин увеличится сразу на 14 лет — с 49 до 63 лет.
Также он ощутимо вырастет в:
- Италии — на 6,2 года;
- Дании — на 7 лет;
- Эстонии — на 6,3 года;
- Словакии — на 5,8 года;
- Кипре — на 5 лет;
- Румынии — на 4,8 года;
- Австрии — на 4,5 года;
- Швеции и Греции — примерно на 4 года.
В Испании пенсионный возраст для женщин останется неизменным — 65 лет. В Германии и Франции он увеличится менее чем на один год, а в Великобритании — на два года.
Эксперты ОЭСР отмечают, что в отдельных странах пенсионный возраст и в дальнейшем будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни. В частности, Дания может пересмотреть действующий механизм, который автоматически связывает эти два показателя. Если это произойдет, прогнозируемый пенсионный возраст в стране будет ниже нынешних 74 лет.
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