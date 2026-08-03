Пенсии в Чехии: на какую минимальную сумму можно рассчитывать в августе 2026 года

Пенсионные выплаты в Чехии в 2026 году. Фото: Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

В Чехии для выхода на пенсию недостаточно просто достичь необходимого возраста. Чтобы получать государственные выплаты, необходимо также иметь достаточный страховой стаж. Кроме того, в стране продолжается пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст постепенно повышается.

О том, на какие минимальные выплаты могут рассчитывать пенсионеры в Чехии в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на Чешское управление социального обеспечения.

Какую минимальную пенсию гарантируют в Чехии в 2026 году

В августе 2026 года минимальная пенсия в Чехии составит 9 800 чешских крон, что по текущему курсу превышает 20,7 тыс. гривен. Но есть важный нюанс — на такую выплату могут рассчитывать только те, кто полностью выполнил требование по страховому стажу.

Если человек работал официально меньше необходимого срока, его пенсия будет ниже. Размер выплат в таком случае определяется пропорционально количеству лет страхования.

Для сравнения: средняя пенсия по возрасту в Чехии с начала 2026 года составляет 21 839 чешских крон, или более 46 тысяч гривен.

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Одного достижения пенсионного возраста недостаточно. Чтобы оформить государственную пенсию, необходимо также иметь не менее 35 лет официального страхового стажа.

Это требование стало более строгим, чем раньше. До 2010 года для назначения пенсии достаточно было 25 лет стажа.

Если человек не накопил необходимых 35 лет, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае он может претендовать только на социальную помощь.

Каков пенсионный возраст в Чехии в 2026 году

В Чехии нет единого пенсионного возраста для всех, он зависит от года рождения. Для старших поколений раньше также учитывали пол и количество детей, которых воспитала женщина. Сейчас действуют следующие правила:

мужчины, родившиеся до 1936 года, выходили на пенсию в 60 лет;

женщины, родившиеся до 1936 года, — в возрасте от 53 до 57 лет в зависимости от количества детей;

для людей, родившихся в 1936–1973 годах, пенсионный возраст постепенно повышался — от 60 лет и 2 месяцев до 65 лет и 8 месяцев;

для граждан 1974-1988 годов рождения возраст выхода на пенсию определяется по специальной формуле, но он не может быть меньше 65 лет;

все, кто родился после 1988 года, смогут оформить пенсию только по достижении 67 лет.

Постепенное повышение пенсионного возраста является частью пенсионной реформы. Такие изменения объясняются старением населения и необходимостью сохранить финансовую устойчивость пенсионной системы.

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