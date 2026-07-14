Украинцы в Чехии могут оформить загранпаспорт: о каких обновленных правилах нужно знать

Люди на улице Праги и паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут оформить или заменить загранпаспорт в Чехии. Для этого необходимо обратиться в дипломатическое представительство или ГП "Документ". Кроме того, стоит помнить об обновленных правилах онлайн-записи и проверки, действующих по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Czechia-online.

Куда обратиться для оформления паспорта

Без заграничного паспорта украинцы не могут находиться на территории Чехии. Этот документ является обязательным для удостоверения личности и оформления/продления визы, разрешения на пребывание и т. д. Кроме того, его требуют предъявить при обслуживании в банке, трудоустройстве и пр.

Если возникла необходимость заменить паспорт, украинцы могут обратиться в:

Посольство Украины в Праге;

Генеральное консульство Украины в Брно;

отдел ГП "Документ" в Праге.

Для записи в дипломатическое учреждение необходимо обязательно воспользоваться функционалом системы "е-Консул", а в ГП "Документ" — занять место в онлайн-очереди на сайте. То есть без предварительной записи на прием не допускают, за исключением представителей льготных категорий граждан каждую пятницу (в консульствах).

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Процедура требует от украинцев предоставления определенных документов, в частности внутреннего паспорта или ID-карты, идентификационного кода, загранпаспорта (предыдущего/действующего) и справок о законном пребывании на территории Чехии.

Военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны пройти проверку данных в реестре "Оберег" для успешного оформления загранпаспорта через дипломатические учреждения в Чехии. Плюс требуется электронный ВУД из мобильного приложения "Резерв+".

Выдача удостоверения личности не в консульстве или посольстве не требует наличия военно-учетного документа. Однако сотрудники центра будут проверять государственные реестры по идентификационному коду и могут приостановить оформление паспорта в случае проблем с учетом.

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