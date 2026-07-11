Рейтинг самых сильных паспортов мира: что это значит и какие страны в первой десятке

Самые сильные паспорта мира: кто первый в рейтинге и на каком месте Украина в 2026 году
Оценить привлекательность конкретной страны можно по различным параметрам, например, по рейтингу самых сильных паспортов. Речь идет о ранжировании государств по возможности путешествовать без визы. В то же время некоторые рейтинги учитывают не только безвизовые поездки, но и определенные экономические показатели.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает сильный паспорт и на каком месте находится Украина.
Рейтинг Henley Passport Index
Это один из самых авторитетных мировых рейтингов паспортов, который оценивает доступность свободы путешествий для граждан разных стран. Используется простая система: 1 балл начисляется, если виза или электронное разрешение на въезд не требуются (или документ можно получить после пересечения границы).
Чем больше направлений доступно владельцам паспортов без предварительного оформления визы, тем выше в рейтинге находится конкретная страна. Дополнительные коэффициенты и другие параметры в расчете не используются.
По состоянию на 2026 год первая десятка самых сильных паспортов выглядит так:
- Сингапур;
- Япония;
- Южная Корея;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Швеция;
- Бельгия;
- Дания;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия.
При этом большинство стран Европейского Союза занимают 3-5 места с почти одинаковым результатом. Украина в рейтинге заняла 33-е место, разделив его с Перу и Макао (особый административный район Китайской Народной Республики).
Рейтинг Global Passport Index
Существует еще один рейтинг, который учитывает не только количество безвизовых направлений, но и уровень жизни населения, налоговую среду, технологическое развитие, мобильность, инвестиционную привлекательность, климатические условия, развитие инфраструктуры, конкурентоспособность экономики, безопасность проживания, систему здравоохранения и т. д.
В 2026 году первая десятка стран в рейтинге Global Passport Index выглядит так:
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Франция;
- Испания;
- Сингапур;
- Бельгия;
- Люксембург;
- Дания;
- Германия;
- Швеция;
- Нидерланды.
Опять же, после Сингапура еще 15 государств имеют одинаковый индекс, то есть фактически они делят одно место в рейтинге. Украина имеет 24-й ранг силы паспорта, наравне с Макао и Коста-Рикой. Выше расположены Антигуа и Барбуда, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Перу, Ватикан, Мексика, Уругвай, Багамы и др.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев в Молдове изменили правила оформления гражданства Украины. Кабинет Министров упростил процедуру и работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. На территории Республики Молдова проживает немало наших граждан.
Также Новини.LIVE рассказывали, какие паспорта самые дешевые в 2026 году. Речь идет об оформлении гражданства за инвестиции. Например, "всего" 90 тысяч долларов придется отдать за паспорт небольшого островного государства в центральной Африке.