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Главная Экономика Самые сильные паспорта мира: кто первый в рейтинге и на каком месте Украина в 2026 году

Самые сильные паспорта мира: кто первый в рейтинге и на каком месте Украина в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 16:03
Рейтинг самых сильных паспортов мира: что это значит и какие страны в первой десятке
Сильные паспорта в 2026 году. Фото: ГПСУ/Facebook, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Оценить привлекательность конкретной страны можно по различным параметрам, например, по рейтингу самых сильных паспортов. Речь идет о ранжировании государств по возможности путешествовать без визы. В то же время некоторые рейтинги учитывают не только безвизовые поездки, но и определенные экономические показатели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает сильный паспорт и на каком месте находится Украина.

Рейтинг Henley Passport Index

Это один из самых авторитетных мировых рейтингов паспортов, который оценивает доступность свободы путешествий для граждан разных стран. Используется простая система: 1 балл начисляется, если виза или электронное разрешение на въезд не требуются (или документ можно получить после пересечения границы).

Чем больше направлений доступно владельцам паспортов без предварительного оформления визы, тем выше в рейтинге находится конкретная страна. Дополнительные коэффициенты и другие параметры в расчете не используются.

Самые сильные паспорта мира: кто первый в рейтинге и на каком месте Украина в 2026 году - фото 1
Henley Passport Index в 2026 году. Фото: скриншот

По состоянию на 2026 год первая десятка самых сильных паспортов выглядит так:

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  • Сингапур;
  • Япония;
  • Южная Корея;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Швеция;
  • Бельгия;
  • Дания;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия.

При этом большинство стран Европейского Союза занимают 3-5 места с почти одинаковым результатом. Украина в рейтинге заняла 33-е место, разделив его с Перу и Макао (особый административный район Китайской Народной Республики).

Рейтинг Global Passport Index

Существует еще один рейтинг, который учитывает не только количество безвизовых направлений, но и уровень жизни населения, налоговую среду, технологическое развитие, мобильность, инвестиционную привлекательность, климатические условия, развитие инфраструктуры, конкурентоспособность экономики, безопасность проживания, систему здравоохранения и т. д.

Самые сильные паспорта мира: кто первый в рейтинге и на каком месте Украина в 2026 году - фото 2
Украина в Global Passport Index. Фото: скриншот

В 2026 году первая десятка стран в рейтинге Global Passport Index выглядит так:

  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Франция;
  • Испания;
  • Сингапур;
  • Бельгия;
  • Люксембург;
  • Дания;
  • Германия;
  • Швеция;
  • Нидерланды.

Опять же, после Сингапура еще 15 государств имеют одинаковый индекс, то есть фактически они делят одно место в рейтинге. Украина имеет 24-й ранг силы паспорта, наравне с Макао и Коста-Рикой. Выше расположены Антигуа и Барбуда, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Перу, Ватикан, Мексика, Уругвай, Багамы и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев в Молдове изменили правила оформления гражданства Украины. Кабинет Министров упростил процедуру и работает над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. На территории Республики Молдова проживает немало наших граждан.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие паспорта самые дешевые в 2026 году. Речь идет об оформлении гражданства за инвестиции. Например, "всего" 90 тысяч долларов придется отдать за паспорт небольшого островного государства в центральной Африке.

рейтинг паспорта страны
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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