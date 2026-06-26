Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Гражданство по упрощенной процедуре: где изменили правила для украинцев

Гражданство по упрощенной процедуре: где изменили правила для украинцев

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:03
Гражданство Украины за границей: где упростили процедуру оформления паспорта
Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы смогут претендовать на быстрое гражданство Украины, находясь в Республике Молдова. Кабинет Министров принял решение о включении соседнего государства в список стран, на которые распространяется механизм оформления паспорта в упрощенном порядке. Ведь в Молдове проживает большая украинская община.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал.

Изменения для украинцев в Молдове

Получить паспорт гражданина Украины, проживая в Молдове, станет проще. Актуальные правила предусматривают сдачу экзамена по знанию языка, Конституции и истории Украины. Однако для этого необходимо находиться в Украине лично.

"Работаем над возможностью дистанционного сдачи экзаменов. Также должны урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий", — отметила глава правительства Юлия Свириденко.

Как известно, в Молдове живет большое украинское общество, поэтому введение новых правил было закономерным шагом. Ведь людям необходимо предоставлять простой и понятный доступ к процедуре оформления паспорта, дабы количество заявителей на гражданство росло.

Читайте также:

Упрощенное гражданство для иностранцев

В Украине действует постановление Кабинета Министров № 589, предусматривающее упрощенную процедуру обретения украинского гражданства для иностранцев. Список так называемых "дружественных" государств включает 33 страны, среди которых:

  • Великобритания;
  • Франция;
  • Испания;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Канада;
  • США;
  • Италия;
  • Словения;
  • Швейцария и т.д.

Украинцы тоже могут приобретать второе гражданство без административной ответственности, если речь идет о паспорте государства, включенного в перечень "дружественных". Иными словами, не придется отказываться от украинского гражданства, как было раньше, или скрывать наличие другого паспорта.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может претендовать на гражданство Польши за три года. Ускоренная процедура действует для украинцев, которые легально проживают на территории государства со сталым побытом или разрешением на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму необходимо предъявить на украинской границе. Иностранцы должны подтвердить платежеспособность, дабы получить разрешение на въезд. Объем наличных денег зависит от запланированного срока пребывания.

Молдова украинцы гражданство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации