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Головна Економіка Громадянство у спрощеному порядку: де змінили правила для українців

Громадянство у спрощеному порядку: де змінили правила для українців

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 14:03
Громадянство України за кордоном: де спростили механізм оформлення паспорта
Паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці зможуть претендувати на швидке громадянство України, перебуваючи в Республіці Молдова. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про включення сусідньої держави до списку країн, на які поширюється механізм оформлення паспорта у спрощеному порядку. Адже в Молдові проживає велика українська громада.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Зміни для українців у Молдові

Отримати паспорт громадянина України, проживаючи в Молдові, стане простіше. Актуальні правила передбачають складання іспиту зі знання мови, Конституції та історії України. Однак для цього необхідно перебувати в Україні особисто.

"Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів. Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод", — зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Як відомо, в Молдові живе велика українська громада, тому запровадження нових правил було закономірним кроком. Адже людям необхідно надавати простий і зрозумілий доступ до процедури оформлення паспорта, аби кількість заявників на громадянство зростала.

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Спрощене громадянство для іноземців

В Україні діє постанова Кабінету Міністрів № 589, яка передбачає спрощену процедуру набуття українського громадянства для іноземців. Перелік так званих "дружніх" держав включає 33 країни, серед яких:

  • Велика Британія;
  • Франція;
  • Іспанія;
  • Німеччина;
  • Чехія;
  • Канада;
  • США;
  • Італія;
  • Словенія;
  • Швейцарія та ін.

Українці також можуть набувати друге громадянство без адміністративної відповідальності, якщо йдеться про паспорт держави, включеної у перелік "дружніх". Тобто не доведеться відмовлятися від українського громадянства, як було раніше, чи приховувати наявність іншого паспорта.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може претендувати на громадянство Польщі за три роки. Пришвидшена процедура діє для українців, які легально проживають на території держави зі сталим побутом або дозволом на перебування довготермінового резидента ЄС.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму треба пред’явити на українському кордоні. Іноземці повинні підтвердити платоспроможність, аби отримати дозвіл на в’їзд. Обсяг готівкових коштів залежить від запланованого терміну перебування.

Молдова українці громадянство
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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