Українці в Польщі: хто може оформити громадянство у трирічний термін

Чимало українців давно проживають у Польщі, тому можуть розраховувати на набуття громадянства. Серед важливих умов — дотримання мінімального строку осілості, який відрізняється для різних категорій осіб. Ми дізналися, хто може оформити місцевий паспорт у трирічний термін.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на UW Bydgoszcz.

Громадянство Польщі за три роки

Іноземці повинні дотримуватися обов'язкових вимог, аби претендувати на польський паспорт. Українці мають право подати заявку на оформлення громадянства через три роки, якщо протягом цього періоду безперервно і легально перебували на території держави на підставі:

дозволу на постійне проживання (сталий побут);

дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

права постійного проживання.

Наявність одного з цих документів упродовж трьох років є обов'язковим. Сталий побут — це статус, який дозволяє іноземцям жити і працювати в Польщі практично на аналогічних правах з громадянами країни (за винятком участі у виборах).

А дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу видають громадянам країн, які не входять до ЄС, аби забезпечити їх правом постійного перебування. Зазвичай дозвіл оформлюють безстроково, хоча пластиковий документ необхідно періодично оновлювати.

Втрата статусу PESEL UKR

Раніше ми розповідали, кому з українців потрібно оновити персональні дані в реєстрах PESEL до 31 серпня 2026 року. Актуалізувати інформацію про себе повинні біженці, які:

отримали PESEL за простроченим або заміненим паспортом;

оформили тимчасовий захист на підставі свідоцтва про народження чи іншого документу, який посвідчує особу;

оформили новий закордонний паспорт після отримання PESEL UKR або змінили персональні дані.

Щоб не втратити право на тимчасовий захист у Польщі, українці повинні оновити відомості, звернувшись до органу гміни. В деяких випадках може знадобитися здати відбитки пальців. Краще заздалегідь розібратися з цією вимогою, аніж стикнутися з неочікуваними проблемами.

Українці повинні підтвердити свою платоспроможність на польському кордоні. Мінімальна сума готівки становить 300 злотих на чотириденну поїздку або 75 злотих на кожен день запланованого перебування.

З 1 червня 2026 року мінімальна зарплата залишиться на попередньому рівні, однак деякі іноземці можуть втратити право на фінансову допомогу за програмою 800+.