Украинцы в Польше: кто может оформить гражданство в трехлетний срок

Польский паспорт для украинцев.

Многие украинцы давно проживают в Польше, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. Среди важных условий — соблюдение минимального срока оседлости, который отличается для разных категорий лиц. Мы узнали, кто может оформить местный паспорт в трехлетний срок.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на UW Bydgoszcz.

Гражданство Польши за три года

Иностранцы должны соблюдать обязательные требования, чтобы претендовать на польский паспорт. Украинцы имеют право подать заявку на оформление гражданства через три года, если в течение этого периода непрерывно и легально находились на территории государства на основании:

разрешения на постоянное проживание (сталый побыт);

вида на жительство долгосрочного резидента ЕС;

права постоянного проживания.

Наличие одного из этих документов в течение трех лет является обязательным. Сталый побыт — это статус, который позволяет иностранцам жить и работать в Польше практически на аналогичных правах с гражданами страны (за исключением участия в выборах).

А вид на жительство долгосрочного резидента Европейского Союза выдают гражданам стран, не входящих в ЕС, дабы обеспечить их правом постоянного пребывания. Обычно разрешение оформляют бессрочно, хотя пластиковый документ необходимо периодически обновлять.

Потеря статуса PESEL UKR

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев нужно обновить персональные данные в реестрах PESEL до 31 августа 2026 года. Актуализировать информацию о себе должны беженцы, которые:

получили PESEL по просроченному или замененному паспорту;

оформили временную защиту на основании свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность;

оформили новый загранпаспорт после получения PESEL UKR или изменили персональные данные.

Чтобы не потерять право на временную защиту в Польше, украинцы должны обновить сведения, обратившись в орган гмины. В некоторых случаях может потребоваться сдать отпечатки пальцев. Лучше заранее разобраться с этим требованием, чем столкнуться с неожиданными проблемами.

