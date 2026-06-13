Громадянство за інвестиції: де за паспорт доведеться заплатити найменше

Паспорт за інвестиції. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українцям за кордоном може знадобитися швидке набуття громадянства. Проте у звичайних умовах процедура вимагає дотримання мінімального терміну осілості, знання мови, наявності стабільного джерела доходу тощо. Більшості вимог вдасться уникнути, скориставшись програмою інвестування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких країнах можна "купити" громадянство і де паспорт коштує найдешевше.

Громадянство за інвестиції

В деяких країнах офіційно функціонують програми інвестування, коли за певний безповоротний внесок у розвиток освіти/науки/культури/бізнесу іноземцеві видають місцевий паспорт за пришвидшеною та спрощеною процедурою, без зайвих перевірок.

В Європі донедавна лише Мальта дозволяла "купувати" громадянство за 600 000 євро, проте взяла до уваги приклад інших держав-членів ЄС і скасувала програму. Згідно з Global Residence Index, станом на 2026 рік "відносно дешевими" паспортами можуть похвалитися такі країни:

Сан-Томе і Принсіпі (невелика острівна держава в Центральній Африці, Гвінейська затока) — від 90 000 доларів;

Науру (незалежна острівна держава в західній частині Тихого океану) — від 105 000 доларів;

Вануату (острівна тихоокеанська держава в Меланезії) — від 130 000 доларів;

Домініка (острів у Карибському морі) — від 200 000 доларів.

В Єгипті можна розраховувати на паспорт, заплативши від 250 000 доларів, у Туреччині — за внесок від 400 000 доларів, а громадянство Йорданії буде доступне за інвестицію в розмірі від 750 000 доларів. Час очікування в кожній країні відрізняється і зазвичай коливається від двох місяців до року.

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Як швидко отримати громадянство Польщі

Раніше ми розповідали, хто з українців може претендувати на польський паспорт всього за три роки. Стандартна процедура натуралізації вимагає багаторічного терміну осілості, однак наявність дозволу на постійне проживання (сталий побут) чи дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС скорочує час очікування.

Важливо мати один із цих документів упродовж трьох років проживання на території Польщі. Сталий побут гарантує іноземцям чимало прав майже на рівні з поляками, окрім участі у виборах. А статус довготермінового резидента ЄС видають громадянам держав, які не входять в Європейський Союз.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні діє механізм множинного громадянства станом на 2026 рік. Тобто люди можуть отримувати другий паспорт законно, без ризику адміністративної відповідальності. Водночас країна повинна входити у список "дружніх".

Також Новини.LIVE розповідали, де українцям найпростіше отримати громадянство. Завдяки процедурі репатріації оформлення паспорта спрощене в Румунії та Болгарії. Необхідно лише довести родинні зв’язки з громадянами конкретної держави.