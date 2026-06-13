Гражданство за инвестиции: где за паспорт придется заплатить меньше всего

Паспорт за инвестиции. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым украинцам, проживающим за рубежом, может понадобиться быстрое получение гражданства. Однако в обычных условиях эта процедура требует соблюдения минимального срока проживания, знания языка, наличия стабильного источника дохода и т. д. Большинства требований удастся избежать, воспользовавшись программой инвестирования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких странах можно "купить" гражданство и где паспорт стоит дешевле всего.

Гражданство за инвестиции

В некоторых странах официально функционируют программы инвестирования, когда за определенный безвозвратный взнос в развитие образования/науки/культуры/бизнеса иностранцу выдают местный паспорт по ускоренной и упрощенной процедуре, без лишних проверок.

В Европе до недавнего времени только Мальта позволяла "покупать" гражданство за 600 000 евро, однако последовала примеру других государств-членов ЕС и отменила программу. Согласно Global Residence Index, по состоянию на 2026 год "относительно дешевыми" паспортами могут похвастаться такие страны:

Сан-Томе и Принсипи (небольшое островное государство в Центральной Африке, Гвинейский залив) — от 90 000 долларов;

Науру (независимое островное государство в западной части Тихого океана) — от 105 000 долларов;

Вануату (островное тихоокеанское государство в Меланезии) — от 130 000 долларов;

Доминика (остров в Карибском море) — от 200 000 долларов.

В Египте можно рассчитывать на паспорт, заплатив от 250 000 долларов, в Турции — за взнос от 400 000 долларов, а гражданство Иордании будет доступно за инвестицию в размере от 750 000 долларов. Срок ожидания в каждой стране отличается и обычно колеблется от двух месяцев до года.

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Как быстро получить гражданство Польши

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может претендовать на польский паспорт всего за три года. Стандартная процедура натурализации требует многолетнего срока проживания, однако наличие разрешения на постоянное проживание (сталый побыт) или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС сокращает время ожидания.

Важно иметь один из этих документов в течение трех лет проживания на территории Польши. Сталый побыт гарантирует иностранцам немало прав почти наравне с поляками, кроме участия в выборах. А статус долгосрочного резидента ЕС выдают гражданам государств, не входящих в Европейский Союз.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине действует механизм множественного гражданства по состоянию на 2026 год. То есть люди могут получать второй паспорт законно, без риска административной ответственности. При этом страна должна входить в список "дружественных".

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцам проще всего получить гражданство. Благодаря процедуре репатриации оформление паспорта упрощено в Румынии и Болгарии. Необходимо лишь доказать родственные связи с гражданами конкретного государства.