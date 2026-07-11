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Головна Економіка Найсильніші паспорти світу: хто перший в рейтингу і на якому місці Україна у 2026 році

Найсильніші паспорти світу: хто перший в рейтингу і на якому місці Україна у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 16:03
Рейтинг найсильніших паспортів світу: що це означає і які країни в першій десятці
Сильні паспорти у 2026 році. Фото: ДПСУ/Facebook, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Оцінити привабливість конкретної країни можна за різними параметрами, наприклад, за рейтингом найсильніших паспортів. Йдеться про ранжування держав за можливістю подорожувати без візи. Водночас деякі рейтинги включають не тільки безвізові поїздки, але й певні економічні показники.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що означає сильний паспорт і на якому місці розташувалася Україна.

Рейтинг Henley Passport Index

Це один з найавторитетніших світових рейтингів паспортів, який оцінює доступність свободи подорожей для громадян різних країн. Застосовується проста система: 1 бал дають, якщо віза чи електронний дозвіл на в'їзд не потрібен (або документ можна отримати після перетину кордону).

Чим більше напрямків доступні власникам паспортів без попереднього оформлення візи, тим вище в рейтингу знаходиться конкретна країна. Додаткові коефіцієнти та інші параметри у розрахунку не використовуються.

Найсильніші паспорти світу: хто перший в рейтингу і на якому місці Україна у 2026 році - фото 1
Henley Passport Index у 2026 році. Фото: скриншот

Станом на 2026 рік перша десятка найсильніших паспортів має такий вигляд:

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  • Сінгапур;
  • Японія;
  • Південна Корея;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Швеція;
  • Бельгія;
  • Данія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Німеччина.

Водночас більшість країн Європейського Союзу розташовані на 3-5 місцях із майже однаковим результатом. Україна в рейтингу розмістилася на 33-й позиції, ділячи місце з Перу і Макао (особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки).

Рейтинг Global Passport Index

Існує інший рейтинг, який враховує не тільки кількість безвізових напрямків, але й рівень життя населення, податкове середовище, технологічний розвиток, мобільність, інвестиційну привабливість, кліматичні умови, розвиток інфраструктури, конкурентоспроможність економіки, безпеку проживання, систему охорони здоров'я тощо.

Найсильніші паспорти світу: хто перший в рейтингу і на якому місці Україна у 2026 році - фото 2
Україна в Global Passport Index. Фото: скриншот

У 2026 році перша десятка країн у рейтингу Global Passport Index має такий вигляд:

  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Франція;
  • Іспанія;
  • Сінгапур;
  • Бельгія;
  • Люксембург;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Швеція;
  • Нідерланди.

Знову-таки, після Сінгапуру ще 15 держав характеризуються однаковим індексом, тобто фактично вони поділяють одне місце в рейтингу. Україна має 24-й ранг сили паспорта, аналогічно з Макао та Коста-Рикою. Вище розташувалися Антигуа і Барбуда, Сейшельські острови, Сент-Кітс і Невіс, Перу, Ватикан, Мексика, Уругвай, Багами та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців у Молдові змінили правила оформлення громадянства України. Кабінет Міністрів спростив процедуру і працює над можливістю дистанційного складання іспитів. На території Республіки Молдова проживає чимало наших громадян.

Також Новини.LIVE розповідали, які паспорти найдешевші у 2026 році. Йдеться про оформлення громадянства за інвестиції. До прикладу, "всього" 90 тисяч доларів доведеться віддати за паспорт невеликої острівної держави у центральній Африці.

рейтинг паспорти країни
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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