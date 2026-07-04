Оформлення паспорта Чехії для українців: скільки коштує документ і що дає громадянство

Оформлення паспорта Чехії. Фото: Google Maps, Reddit. Колаж: Новини.LIVE

Довгий час проживаючи в Чехії, іноземці можуть претендувати на набуття громадянства. За оформлення місцевого паспорта необхідно заплатити адміністративний збір. Ми розібралися, скільки коштує видача документа станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Чеської Республіки.

Скільки коштує чеський паспорт

Оформлення посвідчення особи займає до 30 календарних днів або менше, якщо заявник обрав скорочений термін. Також існує можливість термінової видачі, однак ціна за послугу суттєво зростає.

Станом на 2026 рік адміністративний збір перебуває на рівні 600 чеських крон (1 265 грн) для дорослих і 100 крон (210 грн) — для неповнолітніх до 15 років. Якщо потрібно отримати посвідчення особи протягом 24 годин, доведеться заплатити:

6 000 крон (12 650 грн) — дорослим;

2 000 крон (4 215 грн) — неповнолітнім.

Плюс можна скоротити термін обслуговування із 30 календарних днів до п'яти. В такому випадку адміністративний збір становить 3 000 крон (6 320 грн) для дорослих і 1000 крон (2 100 грн) — для неповнолітніх.

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Важливо особисто бути присутнім під час подання заяви, оскільки доведеться здати біометричні дані та відбитки пальців. Також вимагається заповнення анкети, що займає до 10 хвилин.

Що дає паспорт Чехії

Отримання громадянства Чехії для українців передбачає чимало плюсів. По-перше, відкриється можливість безвізового в'їзду до майже двох сотень країн. По-друге, паспорт дозволяє працювати на території Європейського Союзу без необхідності оформлення додаткового дозволу чи візи.

По-третє, надається вільний доступ до бізнес-ринку ЄС, а відкриття власної справи стає простішим. Загалом громадяни Чехії забезпечені якісною медичною допомогою, правом на освіту та соціальні послуги, причому не лише на території країни, але й в інших державах ЄС.

Зазначимо, Чехія входить до переліку країн, громадяни яких мають право на спрощену процедуру набуття громадянства України (постанова Кабінету Міністрів від 5 листопада 2025 року № 1412).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців у Молдові спростили процедуру набуття громадянства України. Уряд працює над можливістю дистанційного складання іспитів, зокрема зі знання мови, Конституції та історії України. Згодом хочуть реалізувати оформлення документів через закордонні дипломатичні установи.

Також Новини.LIVE розповідали, де можна отримати громадянство за інвестиції. Чимало країн відмовилися від офіційних програм, однак вони досі працюють у Єгипті, Туреччині, Йорданії та багатьох острівних державах. Вартість громадянства немаленька — від 90 000 доларів.