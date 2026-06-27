Громадянство Чехії для українців: який мінімальний строк проживання для оформлення паспорта

Громадянство Чехії у 2026 році. Фото: Pexels, Reddit. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців давно проживають у Чехії та можуть претендувати на набуття громадянства. Однак для подання заявки необхідно виконати обов'язкові умови. Зокрема щодо терміну безперервного перебування на території країни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Термін проживання у Чехії

Найчастіше іноземці користуються процедурою натуралізації для набуття громадянства. Щоб отримати право на подання заявки, необхідно дотриматися мінімального терміну осілості, тобто виконати зобов'язання щодо безперервного проживання в Чехії.

Цей термін для іноземців становить 10 років: з яких 5 років потрібно мати тимчасову посвідку, а залишок часу — посвідку на постійне місце проживання. Якщо йдеться про громадянина Європейського Союзу, строк скорочується до трьох років після видачі ПМП.

Дехто може претендувати на громадянство за спрощеною процедурою. Йдеться про нащадків людей, які жили у Чехословацькій Соціалістичній Республіці. Для них не встановили термін безперервного перебування, а складання іспиту зі знання мови не є обов'язковою вимогою.

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Громадянство для українців у Молдові

Раніше ми розповідали, що для українців, які мешкають у Республіці Молдова, спростили процедуру набуття українського громадянства. Правила вимагають складання іспиту з мови, Конституції та історії, перебуваючи безпосередньо на території України. Однак Кабмін працює над можливістю дистанційного процесу.

"Маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод", — зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення включити Молдову до списку країн, на які поширюється механізм оформлення громадянства України у спрощеному порядку. Це закономірний крок, враховуючи велику українську громаду за кордоном.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що повинні зробити українці для набуття права на громадянство Німеччини. Серед обов'язкових вимог — дотриматися мінімального терміну осілості 5 років. Плюс потрібно знати мову на рівні B1, скласти іспити і мати дійсні документи для посвідчення особи.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може оформити громадянство Польщі за три роки. Термін скорочують для іноземців, які протягом цього періоду безперервно проживали на підставі сталого побиту чи дозволу довготермінового резидента ЄС. Інші умови залишаються незмінними.