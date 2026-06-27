Гражданство Чехии для украинцев: какой минимальный срок проживания для оформления паспорта

Гражданство Чехии в 2026 году. Фото: Pexels, Reddit. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы уже давно проживают в Чехии и могут претендовать на получение гражданства. Однако для подачи заявления необходимо выполнить обязательные условия. В частности, касающиеся срока непрерывного пребывания на территории страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Gromadyanstvo.

Срок проживания в Чехии

Чаще всего иностранцы пользуются процедурой натурализации для получения гражданства. Чтобы получить право на подачу заявления, необходимо соблюсти минимальный срок оседлости, то есть выполнить обязательство по непрерывному проживанию в Чехии.

Этот срок для иностранцев составляет 10 лет: из них 5 лет необходимо иметь временный вид на жительство, а оставшееся время — вид на постоянное место жительства. Если речь идет о гражданине Европейского Союза, срок сокращается до трех лет после выдачи ПМЖ.

Кое-кто может претендовать на гражданство по упрощенной процедуре. Речь идет о потомках людей, проживавших в Чехословацкой Социалистической Республике. Для них не установлен срок непрерывного пребывания, а сдача экзамена по знанию языка не является обязательным требованием.

Читайте также:

Гражданство для украинцев в Молдове

Ранее мы сообщали, что для украинцев, проживающих в Республике Молдова, упростили процедуру получения украинского гражданства. Правила требуют сдачи экзамена по языку, Конституции и истории, находясь непосредственно на территории Украины. Однако Кабмин работает над возможностью дистанционного процесса.

"Нам необходимо урегулировать заключительный этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий", — отметила глава правительства Юлия Свириденко.

Кабинет Министров принял решение включить Молдову в список стран, на которые распространяется механизм оформления гражданства Украины в упрощенном порядке. Это закономерный шаг, учитывая большую украинскую диаспору за рубежом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что должны сделать украинцы для получения права на гражданство Германии. Среди обязательных требований — соблюдение минимального срока проживания в стране в течение 5 лет. Кроме того, необходимо владеть языком на уровне B1, сдать экзамены и иметь действительные документы, удостоверяющие личность.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может оформить гражданство Польши за три года. Срок сокращается для иностранцев, которые в течение этого периода непрерывно проживали на основании сталого побыта или разрешения на долгосрочное пребывание ЕС. Остальные условия остаются неизменными.