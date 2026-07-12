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Главная Экономика 5 вопросов о приобретении гражданства, на которые нужно знать ответ украинцам

5 вопросов о приобретении гражданства, на которые нужно знать ответ украинцам

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 15:10
Гражданство без рисков в 2026 году: какие 5 вопросов чаще всего задают украинцы
Второе гражданство для украинцев. Фото: Google Maps, ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы, долгое время проживающие за рубежом, могут рассчитывать на получение гражданства. Однако этот вопрос сложный и хранит в себе множество подводных камней. Мы собрали ответы на пять распространенных вопросов о процедуре оформления второго паспорта в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о получении второго гражданства.

Могут ли украинцы иметь два гражданства

Механизм множественного гражданства предусматривает одновременное признание лица гражданином двух или более стран. До 2026 года украинцы были лишены такого права. Однако 16 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Этим документом была утверждена возможность оформления второго паспорта без необходимости отказываться от первого. То есть больше нет нужды скрывать от контролирующих органов другое гражданство, рискуя столкнуться с административными санкциями. Никакой ответственности для украинцев не будет (за некоторыми исключениями).

Гражданство каких стран разрешено

Существует так называемый "белый список" государств, гражданство которых разрешено украинцам без ограничений. Полный перечень содержится в постановлении Кабинета Министров № 1412 "Об утверждении перечня государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке".

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По состоянию на июль 2026 года речь идет о 34 странах, среди которых Австрия, Болгария, Дания, Канада, Молдова, Норвегия, Польша, Венгрия, Чехия, США, Словакия, Германия и другие.

Постановление имеет обратную силу и предусматривает приобретение украинского гражданства по упрощенной процедуре. Это означает избежание многих бюрократических процедур, которые ранее мешали и замедляли оформление паспорта иностранцам.

Какое гражданство проще всего получить украинцам

Среди обязательных условий получения гражданства в большинстве стран — соблюдение минимального срока проживания. Однако в Румынии и Болгарии существует возможность обойти это требование. Там действует процедура репатриации, то есть восстановление гражданства людям с местными корнями.

Украинцы должны подтвердить проживание своих предков за рубежом, дабы получить право на ускоренное оформление паспорта. В Румынии весь процесс может занять всего 12 месяцев, если заявитель предоставит документы. В Болгарии достаточно доказать факт родственных связей с одним человеком до линии прабабушки и прадеда.

Какое гражданство труднее всего получить украинцам

Если говорить о Европейском Союзе, то строгие требования к иностранцам действуют в Швейцарии. Чтобы оформить паспорт, необходимо проживать на территории страны не менее 10 лет, имея легальные основания.

Кроме того, потребуется положительное решение федеральных властей, кантона и местного самоуправления. Из дополнительных условий — подтверждение знания языка (немецкого, французского, итальянского или ретороманского).

Аналогичная ситуация с получением гражданства Австрии. Процедура натурализации там считается одной из самых сложных в Европе. Средний срок проживания составляет 6-30 лет в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Кроме того, необходимо подтвердить финансовую независимость, знание языка на уровне B2 и отсутствие нарушений закона.

Кому могут отказать в гражданстве

Даже имея все основания для получения местного паспорта, положительное решение не является гарантированным. Существует множество причин, из-за которых соискателям отказывают в получении гражданства, и не всегда эти факторы зависят от самого человека.

Речь об отсутствии подтверждения стабильного дохода, незнании языка, несоблюдении срока непрерывного проживания, подделке официальных документов, нарушении миграционных правил, депортации из страны в прошлом, предоставлении ложных сведений, наличии судимости и пр.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит паспорт Чехии в 2026 году. Украинцы могут претендовать на гражданство после пяти лет непрерывного проживания. Но это не единственное условие для иностранцев, желающих оформить местный паспорт.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить гражданство Польши за три года. Минимальный срок проживания сокращается для лиц со сталым побытом, разрешением на проживание долгосрочного резидента ЕС и правом постоянного пребывания.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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