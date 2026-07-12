Громадянство без ризиків у 2026 році: які 5 питань найчастіше ставлять українці

Друге громадянство для українців. Фото: Google Maps, ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців, довгий час проживаючи за кордоном, можуть розраховувати на набуття громадянства. Однак це питання складне і містить багато підводних каменів. Ми зібрали відповіді на п’ять поширених запитів стосовно процедури оформлення другого паспорта у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про набуття другого громадянства.

Чи можуть українці мати два громадянства

Механізм множинного громадянства передбачає одночасне визнання особи громадянином двох чи більше країн. До 2026 року українці були позбавлені такого права. Однак 16 січня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Цим документом затвердили можливість оформлення другого паспорта без необхідності відмовлятися від першого. Тобто більше немає потреби приховувати від контролюючих органів інше громадянство, ризикуючи натрапити на адміністративні санкції. Жодної відповідальності для українців не буде (за певними винятками).

Громадянство яких країн дозволене

Існує так званий "білий список" держав, громадянство яких дозволене українцям без обмежень. Повний перелік міститься у постанові Кабінету Міністрів № 1412 "Про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку".

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Станом на липень 2026 року йдеться про 34 країни, серед яких Австрія, Болгарія, Данія, Канада, Молдова, Норвегія, Польща, Угорщина, Чехія, США, Словаччина, Німеччина та інші.

Постанова має зворотну дію і передбачає набуття українського громадянства за спрощеною процедурою. Це означає уникнення багатьох бюрократичних процесів, які раніше заважали і сповільнювали оформлення паспорта для іноземців.

Яке громадянство найпростіше отримати українцям

Серед обов'язкових умов набуття громадянства у більшості країнах є дотримання мінімального терміну осілості. Однак існує можливість уникнення цієї вимоги в Румунії та Болгарії. Там діє процедура репатріації, тобто відновлення громадянства особам із місцевим корінням.

Українці повинні підтвердити проживання своїх предків за кордоном, щоб отримати право на прискорене оформлення паспорта. В Румунії весь процес може зайняти всього 12 місяців, якщо претендент надасть документи. У Болгарії достатньо довести факт родинних зв'язків з однією людиною до лінії прабабусі та прадіда.

Яке громадянство найважче отримати українцям

Якщо говорити про Європейський Союз, то суворі вимоги до іноземців діють у Швейцарії. Щоб оформити паспорт, треба проживати на території країни щонайменше 10 років, маючи легальні підстави.

Плюс знадобиться позитивне рішення від федеральної влади, кантону та місцевої громади. З додаткових умов — підтвердження знання мови (німецької, французької, італійської чи ретороманської).

Схожа ситуація з набуттям громадянства Австрії. Процедура натуралізації там вважається однією з найскладніших у Європі. Середній строк осілості становить 6-30 років залежно від індивідуальних обставин. Плюс необхідно підтвердити фінансову незалежність, знання на рівні B2 і відсутність порушень закону.

Кому можуть відмовити у громадянстві

Маючи всі підстави на місцевий паспорт, позитивне рішення не є гарантованим. Існує багато причин, чому претендентам відмовляють у набутті громадянства, і не завжди ці фактори залежать від людини.

Йдеться про відсутність підтвердження стабільного доходу, незнання мови, недотримання терміну безперервного проживання, підроблення офіційних документів, порушення міграційних правил, депортація з країни в минулому, подання неправдивих відомостей, наявність судимості тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує паспорт Чехії у 2026 році. Українці можуть претендувати на громадянство після п’яти років безперервного проживання. Однак це не єдині умови для іноземців, які хочуть оформити місцевий паспорт.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може набути громадянство Польщі за три роки. Мінімальний термін осілості скорочується для осіб зі сталим побутом, дозволом на проживання довготермінового резидента ЄС і правом постійного перебування.