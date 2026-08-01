Единовременное пособие для пенсионеров: кому выплатят не менее 25,9 тыс. грн в 2026 году

Единовременная выплата при выходе на пенсию в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые граждане Украины могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию. Размер этой выплаты не может быть меньше 25 950 грн. Однако для получения денег человек должен соответствовать нескольким требованиям.

О том, кому государство гарантирует пособие в размере от 25 950 грн при выходе на пенсию в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить от 25 950 грн помощи при выходе на пенсию

Такая поддержка предусмотрена для людей, которые на момент оформления пенсии работали в государственных или коммунальных учреждениях, имеют необходимый страховой стаж и ранее не получали никакой пенсии.

Право на десятикратную пенсионную выплату имеют не все будущие пенсионеры. Для этого необходимо одновременно выполнить несколько условий. Человек должен:

занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

на момент выхода на пенсию работать в государственном или коммунальном учреждении;

иметь необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

ранее не получать никакого вида пенсии, в частности пенсии по инвалидности или других государственных пенсионных выплат.

Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, пособие не назначается. Деньги выплачиваются только один раз, и эта сумма не входит в налогооблагаемый доход и финансируется за счет государственного бюджета.

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Какие работники могут рассчитывать на выплату в 2026 году

Прежде всего речь идет о работниках бюджетной сферы, имеющих право на пенсию за выслугу лет. К ним относятся:

медицинские работники;

работники образовательных учреждений;

артисты театральных и концертных учреждений;

специалисты в сфере социальной защиты и социального обеспечения;

заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и члены национальных сборных команд Украины.

Однако одной только профессии недостаточно. Важно, чтобы конкретная должность входила в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 909. Именно этот документ определяет, какие должности дают право на пенсию за выслугу лет и соответствующую единовременную выплату.

Почему минимальное пособие в 2026 году составляет 25 950 грн

Сумма пособия зависит от размера пенсии, назначенной человеку. Однако существует минимальный порог, ниже которого эта выплата быть не может.

Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос, это повлияло на размер минимальной пенсии в Украине. В настоящее время она составляет 2 595 грн.

Следовательно, если единовременное пособие составляет десять пенсий, то минимальная сумма такой выплаты в 2026 году не может быть меньше:

2 595 грн × 10 = 25 950 грн.

Фактический размер пособия может быть больше, если назначенная пенсия превышает минимальную.

Как получить выплату в 2026 году

Единовременное пособие оформляет Пенсионный фонд Украины одновременно с назначением пенсии по возрасту. Отдельно подавать заявление на такую выплату обычно не требуется.

Поэтому перед оформлением пенсии стоит проверить, входит ли должность в правительственный перечень, а также подтвержден ли необходимый страховой стаж. Если человек считает, что имеет право на выплату, но получил отказ, такое решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине размер пенсии определяют не только стаж и заработок, с которого уплачивались взносы. Отдельные группы пенсионеров могут получать дополнительные выплаты от государства — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым пожилым людям Пенсионный фонд может уведомить о необходимости вернуть часть денег. Такое случается, если возникла переплата — то есть пенсионер получил сумму, превышающую положенную.