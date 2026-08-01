Одноразова допомога для пенсіонерів: кому виплатять не менше ніж 25,9 тис. грн у 2026 році

Одноразова виплата при виході на пенсію у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі громадяни України можуть отримати одноразову допомогу при виході на пенсію. Розмір цієї виплати не може бути меншим ніж 25 950 грн. Однак, щоб отримати гроші, людина повинна відповідати кільком вимогам.

Про те, кому держава гарантує від 25 950 грн допомоги при виході на пенсію у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати від 25 950 грн допомоги при виході на пенсію

Таку підтримку передбачили для людей, які на момент оформлення пенсії працювали у державних або комунальних установах, мають необхідний страховий стаж і раніше не отримували жодної пенсії.

Право на десятикратну пенсійну виплату мають не всі майбутні пенсіонери. Для цього потрібно одночасно виконати кілька умов. Людина повинна:

обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років;

на момент виходу на пенсію працювати у державній або комунальній установі;

мати необхідний страховий стаж — щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

раніше не отримувати жодного виду пенсії, зокрема пенсії по інвалідності чи інших державних пенсійних виплат.

Якщо хоча б одна з цих вимог не виконана, допомогу не призначать. Гроші виплачують лише один раз і ця сума не входить до оподатковуваного доходу та фінансується за кошт державного бюджету.

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Які працівники можуть розраховувати на виплату у 2026 році

Насамперед йдеться про працівників бюджетної сфери, які мають право на пенсію за вислугу років. До них належать:

медичні працівники;

працівники закладів освіти;

артисти театральних і концертних закладів;

фахівці у сфері соціального захисту та соціального забезпечення;

заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу та члени національних збірних команд України.

Однак самої професії недостатньо. Важливо, щоб конкретна посада входила до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №909. Саме цей документ визначає, які посади дають право на пенсію за вислугу років і відповідну одноразову виплату.

Чому мінімальна допомога у 2026 році становить 25 950 грн

Сума допомоги залежить від розміру пенсії, яку призначили людині. Однак є мінімальна межа, менше якої ця виплата бути не може.

Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс, це вплинула на розмір мінімальної пенсії в Україні. Наразі вона становить 2 595 грн.

Отже, якщо одноразова допомога становить десять пенсій, то мінімальна сума такої виплати у 2026 році не може бути меншою:

2 595 грн × 10 = 25 950 грн.

Фактичний розмір допомоги може бути більшим, якщо призначена пенсія вища за мінімальну.

Як отримати виплату у 2026 році

Одноразову допомогу оформлює Пенсійний фонд України одночасно з призначенням пенсії за віком. Окремо подавати заяву на таку виплату зазвичай не потрібно.

Тож перед оформленням пенсії варто перевірити, чи входить посада до урядового переліку, а також чи підтверджений необхідний страховий стаж. Якщо людина вважає, що має право на виплату, але отримала відмову, таке рішення можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні розмір пенсії визначають не тільки стаж і заробіток, з якого сплачували внески. Окремі групи пенсіонерів можуть отримувати додаткові виплати від держави — від кількох сотень до декількох тисяч гривень на місяць.

Також Новини.LIVE писали, що деяким людям похилого віку Пенсійний фонд може повідомити про необхідність повернути частину грошей. Таке трапляється, якщо виникла переплата — тобто пенсіонер отримав більшу суму, ніж передбачено.