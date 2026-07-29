Коли прийде пенсія за серпень: 4 категорії громадян, яким першочергово виплачують гроші

Як виплачуватимуть пенсії українцям у серпні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України щомісяця виплачує пенсії за встановленим графіком. Однак для окремих категорій громадян кошти перераховують раніше. Тож цікаво знати, хто отримає виплати першим і коли чекати на пенсію у серпні.

Про те, кому у першу чергу перерахують пенсію у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто отримає пенсію раніше за інших у серпні

Згідно з чинними правилами, у першу чергу пенсії нараховують:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю, яка настала через війну;

громадянам, які мають особливі заслуги перед державою;

членам родин загиблих або померлих захисників і захисниць України.

Зазвичай ці пенсіонери отримують свої виплати до 10 числа кожного місяця.

Коли чекати на пенсійні виплати у серпні

Для решти пенсіонерів усе залишиться без змін. Пенсії надходитимуть у період з 4 до 25 серпня. Дата зарахування коштів для кожної людини визначається індивідуально. Гроші можна отримати через банк або у відділенні Укрпошти.

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Як дізнатись, коли виплатять пенсію у серпні

Якщо ви хочете дізнатися, коли саме надійде пенсія, це можна зробити кількома способами:

зателефонувати на гарячу лінію ПФУ;

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

увійти до особистого кабінету на електронному порталі Пенсійного фонду.

Кожен пенсіонер сам вирішує, як йому зручніше отримувати виплати — на банківський рахунок або через Укрпошту. Якщо обрано пошту, гроші можна забрати у відділенні або замовити їх доставку додому.

Люди з інвалідністю I групи, а також ті, хто потребує постійної сторонньої допомоги, можуть оформити доставку пенсії за місцем проживання. Для цього потрібно подати відповідну письмову заяву.

Крім цього, закон дозволяє отримувати пенсію через довірену особу. Якщо довіреність оформлена більш ніж на рік, пенсіонер має щороку підтверджувати, що й надалі бажає отримувати виплати через свого представника.

Раніше Новини.LIVE писали, що після смерті чоловіка або дружини частина українців може змінити свою пенсію на виплати у зв'язку з втратою годувальника. Нова сума може бути більшою за попередню пенсію, але право на такий перехід є не у всіх.

Також Новини.LIVE розповідали, що окремі пенсіонери можуть отримати одноразову виплату від Пенсійного фонду. Це не нова державна допомога, а кошти, які не були виплачені вчасно через затримку перерахунку пенсії чи оформлення документів. У такому разі всю заборговану суму виплачують одним платежем.