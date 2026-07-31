Деяких пенсіонерів змусять повертати гроші назад: хто може отримати лист від ПФУ у 2026 році

Хто повертатиме "борг" ПФУ у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українським пенсіонерам можуть надійти вимоги від Пенсійного фонду України (ПФУ) повернути частину отриманих коштів. Зазвичай так відбувається через так звану "переплату пенсії", коли людина отримала більше грошей, ніж мала.

Про те, кого з пенсіонерів можуть змусити повертати "борг" державі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Через що виникає переплата пенсії

За правилами, про зміни, які можуть вплинути на розмір виплат, пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, пенсію можуть продовжити нараховувати за старими умовами.

Згодом, коли ПФУ отримає оновлену інформацію від роботодавця чи державних реєстрів, може з’ясуватися, що людина отримувала виплати, які їй уже не були передбачені.

Така ситуація може виникнути з різних причин, але найчастіше проблема пов’язана зі зміною статусу пенсіонера — наприклад, якщо людина вийшла на роботу або, навпаки, звільнилася і не повідомила про це вчасно. У результаті може виникнути борг перед Пенсійним фондом, який іноді становить кілька тисяч гривень.

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Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Пенсіонери мають інформувати Пенсійний фонд не лише про працевлаштування чи звільнення. Також потрібно повідомляти про:

зміну місця проживання;

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну банківського рахунку чи реквізитів для отримання пенсії.

Такі дані можуть впливати на виплату пенсії, а також на право людини отримувати певні надбавки чи пільги.

Що буде, якщо не повернути гроші

Якщо пенсіонер не погоджується добровільно повернути кошти, які Пенсійний фонд вважає переплатою, установа може звернутися до суду.

Якщо суд ухвалить рішення на користь ПФУ, суму можуть стягувати через утримання з пенсії або через виконавчу службу. Крім самого боргу, можуть додатися судові витрати та виконавчий збір.

Чому не варто поспішати повертати кошти

Фахівці радять не сплачувати зазначену у повідомленні суму одразу, а спочатку перевірити всі обставини:

з’ясувати причину виникнення боргу;

попросити ПФУ надати детальний розрахунок переплати;

перевірити, чи справді є законні підстави вимагати повернення грошей.

Якщо пенсіонер вчасно повідомляв про всі зміни або ж помилка сталася з вини самого Пенсійного фонду, таку вимогу можна оскаржити. Кожна ситуація з переплатою пенсії потребує окремої перевірки, тому перед будь-якими діями важливо розібратися у причинах нарахування боргу.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери в Україні можуть безплатно користуватися деякими видами транспорту. Однак така можливість є не в усіх випадках. Найчастіше непорозуміння виникають через різницю між комунальними автобусами чи тролейбусами, приватними маршрутками та міжміськими рейсами.

Також Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд щомісяця проводить виплати українцям за визначеним графіком. Проте деякі люди можуть отримати гроші раніше за інших. Тому важливо знати, кому першим перерахують пенсію та в які дати очікувати виплати у серпні.