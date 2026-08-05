Пенсійний вік у країнах ЄС різко зросте: де доведеться працювати найдовше

У ЄС відчутно підвищать пенсійний вік: хто працюватиме до 70 років і більше
До кінця 2060-х років пенсійний вік у більшості держав Європейського Союзу підвищиться. Для чоловіків середній показник збільшиться з 64,7 до 66,7 року, а для жінок — із 64 до 66,6 року. Очікується, що пенсійний вік підвищать приблизно дві третини країн для чоловіків і майже три чверті — для жінок.
Про це повідомляє Euronews, передають Новини.LIVE.
Наскільки зміниться пенсійний вік у Європі
У середньому по ЄС пенсійний вік для чоловіків збільшиться приблизно на два роки, а для жінок — на 2,6 року.
У звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) "Огляд пенсійного забезпечення — 2025" зазначається, що підвищення пенсійного віку залишається одним із головних інструментів забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем без скорочення розміру пенсійних виплат.
Де чоловіки виходять на пенсію найраніше і найпізніше
Найвищий пенсійний вік для чоловіків становить 67 років. Такий показник діє в:
- Данії;
- Норвегії;
- Ісландії;
- Нідерландах.
Середній показник у країнах ЄС становить 64,7 року.
Найнижчий пенсійний вік зафіксовано в Туреччині — лише 52 роки. Серед країн ЄС найраніше чоловіки можуть завершити трудову діяльність у Греції, Словенії та Люксембурзі, де пенсію призначають із 62 років.
Якщо порівнювати найбільші економіки Європи, то найвищий пенсійний вік сьогодні має Німеччина — 66,2 року. Найнижчий серед них — у Франції, де він становить 64,3 року.
Де чоловіки працюватимуть до 70 років і довше
За прогнозами ОЕСР, чоловіки, які розпочали працювати у 2024 році у віці 22 років, виходитимуть на пенсію в середньому у 66,7 року.
Найвищий показник очікується в Данії — 74 роки. До 71 року пенсійний вік зросте в Естонії, а до 70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.
Найнижчий пенсійний вік серед чоловіків наприкінці 2060-х років збережеться у Словенії та Люксембурзі — 62 роки.
Серед найбільших економік Європи найдовше працюватимуть чоловіки в Італії — до 70 років. У Великій Британії пенсійний вік становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — по 65 років.
Які країни найбільше підвищать пенсійний вік для чоловіків
Найбільші зміни прогнозуються в Туреччині, де пенсійний вік для чоловіків зросте одразу на 13 років — із 52 до 65 років.
У Данії цей показник збільшиться на сім років. Щонайменше на п'ять років пенсійний вік підвищиться також в Естонії, Італії, Словаччині та на Кіпрі.
У Швеції та Греції він зросте на чотири роки, у Нідерландах — на три роки (до 70 років), а у Фінляндії — до 68 років.
Планують підвищити пенсійний вік щонайменше на два роки:
- Португалія;
- Велика Британія;
- Чехія;
- Румунія;
- Бельгія.
Водночас у Німеччині та Франції зміни будуть мінімальними — менш як один рік, а в низці інших країн правила взагалі залишаться без змін.
Яким буде пенсійний вік для жінок
Сьогодні найвищий пенсійний вік для жінок також мають Данія, Нідерланди, Ісландія та Норвегія — по 67 років. Середній показник по ЄС становить 64 роки.
Найнижчий пенсійний вік нині діє в Туреччині — 49 років. Серед країн ЄС найраніше виходять на пенсію жінки в Польщі — у 60 років.
До кінця 2060-х років середній пенсійний вік для жінок у країнах ЄС збільшиться до 66,6 року.
Найвищий показник, як і для чоловіків, прогнозується в Данії — 74 роки. До 71 року пенсійний вік зросте в Естонії, а до 70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.
Найнижчий показник серед країн ЄС збереже Польща — 60 років.
Серед найбільших економік Європи найпізніше виходитимуть на пенсію жінки в Італії — у 70 років. У Великій Британії пенсійний вік становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — по 65 років.
Де жінок чекає найбільше підвищення пенсійного віку
Наймасштабніші зміни прогнозуються в Туреччині. Там пенсійний вік для жінок збільшиться одразу на 14 років — із 49 до 63 років.
Також відчутно він зросте в:
- Італії — на 6,2 року;
- Данії — на 7 років;
- Естонії — на 6,3 року;
- Словаччині — на 5,8 року;
- Кіпрі — на 5 років;
- Румунії — на 4,8 року;
- Австрії — на 4,5 року;
- Швеції та Греції — приблизно на 4 роки.
В Іспанії пенсійний вік для жінок залишиться незмінним — 65 років. У Німеччині та Франції він збільшиться менш ніж на один рік, а у Великій Британії — на два роки.
Експерти ОЕСР зазначають, що в окремих країнах пенсійний вік і надалі залежатиме від очікуваної тривалості життя. Зокрема, Данія може переглянути чинний механізм, який автоматично пов'язує ці два показники. Якщо це станеться, прогнозований пенсійний вік у країні буде нижчим за нинішні 74 роки.
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