Пенсійний вік у країнах ЄС різко зросте: де доведеться працювати найдовше

Чоловік пенсійного віку працює за ноутбуком, прапор Євросоюзу. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

До кінця 2060-х років пенсійний вік у більшості держав Європейського Союзу підвищиться. Для чоловіків середній показник збільшиться з 64,7 до 66,7 року, а для жінок — із 64 до 66,6 року. Очікується, що пенсійний вік підвищать приблизно дві третини країн для чоловіків і майже три чверті — для жінок.

Про це повідомляє Euronews, передають Новини.LIVE.

Наскільки зміниться пенсійний вік у Європі

У середньому по ЄС пенсійний вік для чоловіків збільшиться приблизно на два роки, а для жінок — на 2,6 року.

У звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) "Огляд пенсійного забезпечення — 2025" зазначається, що підвищення пенсійного віку залишається одним із головних інструментів забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем без скорочення розміру пенсійних виплат.

Де чоловіки виходять на пенсію найраніше і найпізніше

Найвищий пенсійний вік для чоловіків становить 67 років. Такий показник діє в:

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Данії;

Норвегії;

Ісландії;

Нідерландах.

Середній показник у країнах ЄС становить 64,7 року.

Найнижчий пенсійний вік зафіксовано в Туреччині — лише 52 роки. Серед країн ЄС найраніше чоловіки можуть завершити трудову діяльність у Греції, Словенії та Люксембурзі, де пенсію призначають із 62 років.

Якщо порівнювати найбільші економіки Європи, то найвищий пенсійний вік сьогодні має Німеччина — 66,2 року. Найнижчий серед них — у Франції, де він становить 64,3 року.

Де чоловіки працюватимуть до 70 років і довше

За прогнозами ОЕСР, чоловіки, які розпочали працювати у 2024 році у віці 22 років, виходитимуть на пенсію в середньому у 66,7 року.

Найвищий показник очікується в Данії — 74 роки. До 71 року пенсійний вік зросте в Естонії, а до 70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.

Найнижчий пенсійний вік серед чоловіків наприкінці 2060-х років збережеться у Словенії та Люксембурзі — 62 роки.

Серед найбільших економік Європи найдовше працюватимуть чоловіки в Італії — до 70 років. У Великій Британії пенсійний вік становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — по 65 років.

Які країни найбільше підвищать пенсійний вік для чоловіків

Найбільші зміни прогнозуються в Туреччині, де пенсійний вік для чоловіків зросте одразу на 13 років — із 52 до 65 років.

У Данії цей показник збільшиться на сім років. Щонайменше на п'ять років пенсійний вік підвищиться також в Естонії, Італії, Словаччині та на Кіпрі.

У Швеції та Греції він зросте на чотири роки, у Нідерландах — на три роки (до 70 років), а у Фінляндії — до 68 років.

Планують підвищити пенсійний вік щонайменше на два роки:

Португалія;

Велика Британія;

Чехія;

Румунія;

Бельгія.

Водночас у Німеччині та Франції зміни будуть мінімальними — менш як один рік, а в низці інших країн правила взагалі залишаться без змін.

Яким буде пенсійний вік для жінок

Сьогодні найвищий пенсійний вік для жінок також мають Данія, Нідерланди, Ісландія та Норвегія — по 67 років. Середній показник по ЄС становить 64 роки.

Найнижчий пенсійний вік нині діє в Туреччині — 49 років. Серед країн ЄС найраніше виходять на пенсію жінки в Польщі — у 60 років.

До кінця 2060-х років середній пенсійний вік для жінок у країнах ЄС збільшиться до 66,6 року.

Найвищий показник, як і для чоловіків, прогнозується в Данії — 74 роки. До 71 року пенсійний вік зросте в Естонії, а до 70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.

Найнижчий показник серед країн ЄС збереже Польща — 60 років.

Серед найбільших економік Європи найпізніше виходитимуть на пенсію жінки в Італії — у 70 років. У Великій Британії пенсійний вік становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — по 65 років.

Де жінок чекає найбільше підвищення пенсійного віку

Наймасштабніші зміни прогнозуються в Туреччині. Там пенсійний вік для жінок збільшиться одразу на 14 років — із 49 до 63 років.

Також відчутно він зросте в:

Італії — на 6,2 року;

Данії — на 7 років;

Естонії — на 6,3 року;

Словаччині — на 5,8 року;

Кіпрі — на 5 років;

Румунії — на 4,8 року;

Австрії — на 4,5 року;

Швеції та Греції — приблизно на 4 роки.

В Іспанії пенсійний вік для жінок залишиться незмінним — 65 років. У Німеччині та Франції він збільшиться менш ніж на один рік, а у Великій Британії — на два роки.

Експерти ОЕСР зазначають, що в окремих країнах пенсійний вік і надалі залежатиме від очікуваної тривалості життя. Зокрема, Данія може переглянути чинний механізм, який автоматично пов'язує ці два показники. Якщо це станеться, прогнозований пенсійний вік у країні буде нижчим за нинішні 74 роки.

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