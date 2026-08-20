Тимчасовий захист у ЄС: навіщо потрібен штамп про перетин кордону

Чоловіча рука тримає закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE

Рада Європейського Союзу наприкінці липня продовжила тимчасовий захист українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників на притулок впроваджено додаткові обмеження. Відтепер отримати прихисток зможуть лише ті особи, які належним чином виконують свої військові обов’язки в Україні. У зв’язку з оновленням правил Посольство України у Німеччині випустило офіційну рекомендацію для всіх громадян, які виїжджають з країни.

Про це заявляє посольство України в Федеративній республіці Німеччина, передають Новини.LIVE.

Важливість відмітки про перетин кордону

Дипломати радять усім українцям під час виїзду з України вимагати від офіцерів Державної прикордонної служби України фізичний штамп або відмітку про перетин кордону у закордонному паспорті. Це незалежить від віку або статі людини, адже ця печатка необхідна всім.

Рекомендація посольства України у ФРН. Фото: скриншот

Це дозволить уникнути бюрократичних затримок та підтвердити точну дату виїзду під час оформлення статусу тимчасового захисту в державах-членах ЄС.

Як отримати штамп, якщо я вже за кордоном

Якщо ви перетнули кордон без штампа, офіційне підтвердження можна отримати через запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

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Для цього необхідно оформити заяву, зазначивши:

ПІБ заявника. Адреса місця проживання або перебування. Серія та номер закордонного паспорта. Письмова згода особи, якщо запит подає її законний представник.

Подати заяву можна особисто у громадській приймальні Адміністрації ДПСУ в Києві або поштою з письмовим запечатаним конвертом на адресу Адміністрації ДПСУ.

Якщо можливості дістатись до Києва немає, то в такому випадку можна скористатись електронною поштою.

При надсиланні на e-mail заява прикріплюється як окремий файл і має бути засвідчена одним із двох способів:

просто зісканована заява, де ви від руки поставили свій підпис у форматах PDF, DOCX, JPG або PNG;

або документ у цифровому форматі, підписаний електронним цифровим підписом. У цьому разі надсилається архівний файл із підписом, який можна верифікувати через акредитований сервісний центр.

Чіткі роз'яснення від ЄС

Як повідомляє Європейська Правда, найближчим часом в Євросоюзі зможуть чітко пояснити нові правила надання тимчасового захисту українцям.

"Будуть нові й оновлені операційні настанови, які ми також опублікуємо найближчими тижнями", — заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про обмеження надання тимчасового захисту українцям у Німеччині. За інформацією офіційних відомств, українські чоловіки призовного віку, які прибувають до країни починаючи з 31 липня 2026 року, більше не зможуть автоматично оформлювати тимчасовий захист, якщо вони не звільнені від військової служби. Чоловіки, які не можуть отримати тимчасовий захист, можуть звернутися із заявою про надання притулку за загальною процедурою.

Також Новини.LIVE повідомляли про додаткові введення обмежень в Чехії. Уряд Чеської Республіки був одним із головних ініціаторів ухвалення обмежень щодо надання тимчасового захисту українцям. Причиною для такого кроку стала зміна демографії.