Швейцарія продовжила статус S до 2028 року: які обмеження для українців

Чоловіки в черзі. Фото: Новини.LIVE

Країни ЄС одна за одною вводять обмеження для українців. Проте одна з країн, що не входить до Шенгену теж вводить нові умови надання притулку. Відтепер уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців до 4 березня 2028 року. Проте водночас влада країни запроваджує суттєві обмеження для новоприбулих громадян.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на повідомлення Федеральної ради Швейцарії, передають Новини.LIVE.

Коли було прийняте рішення

Відповідне рішення Федеральна рада Швейцарії затвердила на засіданні 19 серпня 2026 року після серії консультацій. В уряді країни підкреслюють, що наразі не бачать умови щодо тривалого припинення вогню в Україні.

За оцінкою Федеральної ради, статус S залишається найкращим інструментом для забезпечення безпеки людей. Водночас уряд залишає за собою право переглянути це рішення у разі стійкої стабілізації ситуації в Україні.

Нові обмеження для чоловіків

Хоча Швейцарія не зобов’язана виконувати рішення Ради Євросоюзу, уряд все ж вирішив уніфікувати свої правила з європейськими. Наприкінці липня держави-члени ЄС також продовжили тимчасовий захист до березня 2028 року, але обмежили доступ до нього для окремих категорій.

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Відтепер за новими правилами Швейцарії статус S надаватиметься лише тим військовозобов'язаним громадянам України, які не мають проблем із військово-обліковими документами та виконують відповідні обов’язки.

Коли набувають чинності нові правила

Оновлені правила застосовуватимуть до всіх нових заявок, поданих починаючи з 20 серпня 2026 року. Нові обмеження не стосуються тих українців, які вже отримали статус захисту S раніше.

Де ще запроваджені обмеження для чоловіків

Раніше Новини.LIVE розповідали про обмеження надання тимчасового захисту в Чехії. Відтепер чоловіки призовного віку, які не можуть офіційно підтвердити виконання свого військового обов’язку в Україні, більше не зможуть отримати статус біженця. Причиною для такого кроку стала зміна демографії.

Крім того, Новини.LIVE також повідомляли про зміни в умовах надання тимчасового захисту українцям в Німеччині. За інформацією міністерства, українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які прибувають до країни починаючи з 31 липня 2026 року, більше не зможуть автоматично оформлювати тимчасовий захист, якщо вони не звільнені від військової служби. Водночас ці нововведення не стосуються осіб, які в'їхали до Німеччини раніше та вже мають оформлений захист.