Швейцария продлила статус S до 2028 года: какие ограничения для украинцев

Мужчины в очереди. Фото: Новини.LIVE

Страны ЕС одна за другой вводят ограничения для украинцев. Однако одна из стран, не входящих в Шенгенскую зону, также вводит новые условия предоставления убежища. Отныне правительство Швейцарии приняло решение продлить действие специального статуса защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако в то же время власти страны вводят существенные ограничения для вновь прибывших граждан.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение Федерального совета Швейцарии, передают Новини.LIVE.

Когда было принято решение

Соответствующее решение Федеральный совет Швейцарии утвердил на заседании 19 августа 2026 года после серии консультаций. В правительстве страны подчеркивают, что пока не видят условий для длительного прекращения огня в Украине.

По оценке Федерального совета, статус S остается лучшим инструментом для обеспечения безопасности людей. В то же время правительство оставляет за собой право пересмотреть это решение в случае устойчивой стабилизации ситуации в Украине.

Новые ограничения для мужчин

Хотя Швейцария не обязана выполнять решения Совета Евросоюза, правительство все же решило привести свои правила в соответствие с европейскими. В конце июля государства-члены ЕС также продлили временную защиту до марта 2028 года, но ограничили доступ к ней для отдельных категорий.

Читайте также:

Отныне, согласно новым правилам Швейцарии, статус S будет предоставляться только тем военнообязанным гражданам Украины, у которых нет проблем с военно-учетными документами и которые выполняют соответствующие обязанности.

Когда вступают в силу новые правила

Обновленные правила будут применяться ко всем новым заявкам, поданным начиная с 20 августа 2026 года. Новые ограничения не касаются тех украинцев, которые уже получили статус защиты S ранее.

Где еще введены ограничения для мужчин

Ранее Новини.LIVE рассказывали об ограничениях на предоставление временной защиты в Чехии. Отныне мужчины призывного возраста, которые не могут официально подтвердить выполнение своего воинского долга в Украине, больше не смогут получить статус беженца. Причиной для такого шага стало изменение демографической ситуации.

Кроме того, Новини.LIVE также сообщали об изменениях в условиях предоставления временной защиты украинцам в Германии. По информации министерства, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, прибывающие в страну начиная с 31 июля 2026 года, больше не смогут автоматически оформлять временную защиту, если они не освобождены от военной службы. В то же время эти нововведения не касаются лиц, которые въехали в Германию ранее и уже имеют оформленную защиту.