Зміни для українців у Німеччині з 1 вересня: що буде з зарплатою і тимчасовим захистом

Німецьке місто, люди переходять дорогу. Фото: Pexels

Українці, які планують поїздку в Німеччину, повинні розібратися зі змінами та нововведеннями, запланованими на вересень 2026 року. Вони торкнуться мінімальної заробітної плати і вживання алкоголю у громадських місцях. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам за кордоном найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині станом на вересень.

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Мінімальна зарплата в Німеччині

Протягом 2026 року показник мінімальної зарплати змінюватися не буде, згідно з інформацією на сайті Федерального уряду Німеччини. Працівники можуть розраховувати на погодинну ставку 13,90 євро брутто (з урахуванням обов’язкових податків і зборів). За місяць сума доходить до рівня орієнтовно 2 409 євро брутто.

Водночас із 1 вересня набуде чинності норма Сьомого регламенту про мінімальну зарплату при тимчасовій зайнятості, яка передбачає підняття гарантованої погодинної ставки з 14,96 до 15,33 євро брутто. Це стосується співробітників, яких найняли на тимчасовій основі.

Алкоголь у громадських місцях

Головна державна залізнична компанія Німеччини Deutsche Bahn введе заборону на вживання алкогольних напоїв. Обмеження охопить близько 5 400 вокзалів по всій країні, однак реалізація відбуватиметься поступово. З 1 вересня правило пошириться на:

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центральний вокзал Берліна;

вокзал Берлін-Гезундбруннен;

головні вокзали Кіля та Брауншвейга.

При цьому заборона не стосується вживання алкоголю в кав’ярнях і ресторанах, які працюють на території вокзалів, і навіть у потягах, де легально продають пиво/вино. За порушення нової вимоги загрожуватиме примусове видворення зі станції.

Тимчасовий захист для українців

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас у серпні запрацювали нові правила для чоловіків віком від 23 до 60 років — вони повинні підтвердити виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати відповідний статус за кордоном.

Зміни стосуються громадян, які прибули в Німеччину після 31 липня 2026 року. Для українців зі статусом тимчасового захисту, дійсного на вказану дату, нововведень не передбачається. Іншими словами, автоматичного прихистку для чоловіків мобілізаційного віку більше немає.

Раніше Новини.LIVE писали, через скільки років можна претендувати на громадянство Німеччини. Іноземці повинні дотриматися мінімального терміну осілості, щоб подати заявку на оформлення паспорта. Додатково треба виконати інші обов’язкові вимоги, наприклад, знати мову.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців закликали ставити у паспорті відмітку про перетин кордону. Це допоможе підтвердити дату виїзду та уникнути бюрократичних проблем. Зокрема під час оформлення тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.