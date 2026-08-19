Громадянство в ЄС за натуралізацією: де найшвидше видають паспорти іноземцям

Українські біженці. Фото: УНІАН

Українці, які давно проживають за кордоном, можуть претендувати на отримання громадянства. Найбільш поширеним способом вважається натуралізація, однак кожна держава Європейського Союзу затвердила власні правила та критерії для іноземців. Серед головних вимог — дотримання мінімального терміну осілості, який може доходити до 10 років.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в ЄС українці можуть найшвидше оформити другий паспорт за натуралізацією.

Громадянство Польщі у 2026 році

Мінімальний термін осілості означає, що іноземці повинні безперервно проживати на території держави протягом конкретного періоду. В Польщі для набуття права на громадянство українцям потрібно легально перебувати принаймні три роки на підставі визначених документів:

сталого побиту;

дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

права постійного проживання.

Додатково від претендентів на місцевий паспорт вимагають наявності стабільного джерела доходу та юридичного права на житло. Термін осілості скорочується до одного року для окремих категорій громадян, зокрема іноземців із польським корінням або Картою Поляка.

Натуралізація для українців у Німеччині

Трохи довше, ніж у Польщі, проте не настільки довго, як в інших європейських країнах, проходить натуралізація у Німеччині. Претендентам на паспорт потрібно дотриматися безперервного терміну проживання п’ять років — лише після цього виникає право на набуття громадянства.

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Додаткові вимоги — фінансова незалежність, знання мови на рівні В1, відсутність судимостей і фінансової допомоги від центру працевлаштування (Jobcenter), проходження тесту на знання правового/суспільного ладу Німеччини.

Раніше термін осілості скорочувався до трьох років для кандидатів, які досягли значних академічних або професійних висот, знають німецьку на рівні С1 та проявляють громадську активність. Однак у 2025 році Бундестаг ухвалив зміни до закону про громадянство, скасувавши цю норму.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що потрібно зробити деяким українцям у Польщі до 31 серпня. Йдеться про оновлення персональних даних у реєстрі PESEL UKR. Ми розібралися, кому доведеться звернутися до місцевого органу влади і що загрожує за ігнорування вимоги.

Також Новини.LIVE розповідали, чому можуть депортувати з Польщі та Німеччини у 2026 році. Зазвичай примусове видворення застосовують до іноземців, які порушили правила легального в'їзду на територію країни. Плюс депортують через скоєння злочинів і надання фальшивих документів.