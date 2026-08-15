Друге громадянство для українців: де в ЄС найпростіше оформити паспорт у 2026 році

Паспортний сервіс у Києві. Фото: Google Maps

Довгий час проживаючи за кордоном, українці можуть розраховувати на отримання громадянства. Однак більшість держав встановили суворі вимоги до процедури. Зокрема правила натуралізації передбачають дотримання мінімального терміну осілості, який становить від 5 років. Українці можуть скористатися правом на репатріацію і спростити оформлення другого паспорта.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям у ЄС найпростіше отримати громадянство.

Що передбачає процедура репатріації

За умови наявності у родоводі предків, які жили на території інших країн і мали відповідне громадянство, можна розраховувати на репатріацію. Процедура передбачає повернення на батьківщину нащадків тих людей, які добровільно або примусово переїхали в Україну.

Репатріація має багато переваг, зокрема не вимагає від претендентів дотримуватися мінімального строку осілості, сплачувати державні мита чи багаторазово відвідувати міграційну службу. Сам процес відбувається швидко — від 12 місяців, тоді як для натуралізації потрібен не один рік.

Де найпростіше отримати громадянство

Українці можуть відносно швидко і просто оформити паспорт Румунії та Болгарії. Спеціальна стаття 11 закону "Про румунське громадянство" від 1 березня 1991 року визначає категорії осіб, на яких поширюється програма репатріації. Взяти участь можуть іноземці, чиї предки до 3-го ступеня спорідненості проживали на території держави з 1918 до 1940 роки.

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В той період Румунія мала інші кордони, оскільки Північна Буковина була територією королівства. Якщо батьки, бабуся, дідусь чи інший родич проживали там у вказаний часовий проміжок, то нащадкам доступна репатріація та оформлення другого паспорта за спрощеною процедурою.

Аналогічна ситуація з Болгарією. Маючи етнічну приналежність до місцевого населення, можна претендувати на громадянство. Потрібно лише довести, що родичі до лінії прабабусі/прадідуся мали болгарський паспорт. Також слід переконатися у відповідності іншим критеріям, зокрема щодо відсутності судимостей і заборони на в'їзд в ЄС.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть депортувати з Німеччини та Польщі у 2026 році. Серед поширених підстав — прострочення дозвільних документів, незаконне працевлаштування, кримінальне правопорушення, підробка офіційних паперів тощо. Насправді причин для примусового видворення більше.

Також Новини.LIVE розповідали, що середня зарплата в Польщі майже в чотири рази перевищує українську. Однак не варто думати, що половина всіх працівників отримує високий дохід. Близько 10 000 злотих заробляли орієнтовно 30% поляків у першій половині 2026 року.