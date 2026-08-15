Второе гражданство для украинцев: где в ЕС проще всего оформить паспорт в 2026 году

Паспортный сервис в Киеве. Фото: Google Maps

Проживая длительное время за границей, украинцы могут рассчитывать на получение гражданства. Однако большинство государств установили строгие требования к этой процедуре. В частности правила натурализации предусматривают соблюдение минимального срока оседлости, который составляет от 5 лет. Украинцы могут воспользоваться правом на репатриацию и упростить оформление второго паспорта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам в ЕС проще всего получить гражданство.

Что предусматривает процедура репатриации

При наличии в родословной предков, которые жили на территории других стран и имели соответствующее гражданство, можно рассчитывать на репатриацию. Процедура предусматривает возвращение на родину потомков тех людей, которые добровольно или принудительно переехали в Украину.

Репатриация имеет много преимуществ, в частности не требует от претендентов соблюдения минимального срока проживания, уплаты государственных сборов или многократных посещений миграционной службы. Сам процесс проходит быстро — от 12 месяцев, тогда как для натурализации требуется не один год.

Где проще всего получить гражданство

Украинцы могут относительно быстро и просто оформить паспорт Румынии и Болгарии. Специальная статья 11 закона "О румынском гражданстве" от 1 марта 1991 года определяет категории лиц, на которых распространяется программа репатриации. Принять участие могут иностранцы, чьи предки до 3-й степени родства проживали на территории государства с 1918 по 1940 годы.

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В тот период Румыния имела другие границы, поскольку Северная Буковина была территорией королевства. Если родители, бабушка, дедушка или другой родственник проживали там в указанный временной промежуток, то потомкам доступна репатриация и оформление второго паспорта по упрощенной процедуре.

Аналогичная ситуация с Болгарией. Имея этническую принадлежность к местному населению, можно претендовать на гражданство. Нужно лишь доказать, что родственники по линии прабабушки/прадеда имели болгарский паспорт. Также следует убедиться в соответствии другим критериям, например, отсутствии судимостей и запрета на въезд в ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут депортировать из Германии и Польши в 2026 году. Среди распространенных оснований — просрочка разрешительных документов, незаконное трудоустройство, уголовное правонарушение, подделка официальных документов и т. д. На самом деле причин для принудительного выдворения больше.

Также Новини.LIVE сообщали, что средняя зарплата в Польше почти в четыре раза превышает украинскую. Однако не стоит думать, что половина всех сотрудников получает высокий доход. Около 10 000 злотых зарабатывали примерно 30% поляков в первой половине 2026 года.