Гражданство в ЕС по натурализации: где быстрее всего выдают паспорта иностранцам

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Украинцы, давно проживающие за рубежом, могут претендовать на получение гражданства. Наиболее распространенным способом считается натурализация, однако каждое государство Европейского Союза утвердило собственные правила и критерии для иностранцев. Среди основных требований — соблюдение минимального срока оседлости, который может достигать 10 лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в ЕС украинцы могут быстрее всего оформить второй паспорт путем натурализации.

Гражданство Польши в 2026 году

Минимальный срок оседлости означает, что иностранцы должны непрерывно проживать на территории государства в течение определенного периода. В Польше для получения права на гражданство украинцам необходимо легально проживать не менее трех лет на основании определенных документов:

сталого побыта;

разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС;

права постоянного проживания.

Кроме того, от претендентов на получение местного паспорта требуют наличия стабильного источника дохода и юридического права на жилье. Срок проживания сокращается до одного года для отдельных категорий граждан, в частности иностранцев с польскими корнями или обладателей Карты поляка.

Натурализация для украинцев в Германии

Немного дольше, чем в Польше, но не так долго, как в других европейских странах, проходит натурализация в Германии. Претендентам на паспорт необходимо соблюсти непрерывный срок проживания в пять лет — только после этого возникает право на приобретение гражданства.

Читайте также:

Дополнительные требования — финансовая независимость, знание языка на уровне В1, отсутствие судимостей и финансовой помощи от центра трудоустройства (Jobcenter), сдача теста на знание правового/общественного устройства Германии.

Ранее срок проживания сокращался до трех лет для кандидатов, достигших значительных академических или профессиональных высот, владеющих немецким языком на уровне С1 и проявляющих общественную активность. Однако в 2025 году Бундестаг принял поправки к закону о гражданстве, отменив эту норму.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что нужно сделать некоторым украинцам в Польше до 31 августа. Речь идет об обновлении персональных данных в реестре PESEL UKR. Мы разобрались, кому придется обратиться в местный орган власти и что грозит за игнорирование требования.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему могут депортировать из Польши и Германии в 2026 году. Обычно принудительное выдворение применяют к иностранцам, нарушившим правила легального въезда на территорию страны. Кроме того, депортируют за совершение преступлений и предоставление поддельных документов.