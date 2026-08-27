Новые деньги, гранты и контроль переводов: какие главные финансовые нововведения сентября

Процесс печати банкнот гривны. Фото: НБУ/Flickr

Украинцев ждут значительные нововведения в сентябре 2026 года. Они коснутся наличных, грантовых программ для предпринимателей и финмониторинга. Следует подробно ознакомиться с изменениями и подготовиться к новым правилам, дабы они не застали врасплох. Мы разобрались, чего ждать физическим лицам и предпринимателям с наступлением первого месяца осени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных финансовых нововведениях сентября.

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Купюры гривны нового номинала

Национальный банк выпустит в обращение купюры номиналом 2 000 грн 4 сентября 2026 года. Украинцы смогут использовать деньги для оплаты товаров/услуг, пополнения счетов/депозитов, покупки иностранной валюты или финансовых накоплений. Центральной фигурой банкнот станет известный поэт-шестидесятник Василий Стус.

"Экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям", — уточнили в НБУ.

По информации регулятора, после введения купюры номиналом 1000 гривен прошло семь лет. С тех пор среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а цены на основе индекса инфляции — вдвое. Именно поэтому возникла необходимость запустить новый номинал и снизить затраты на обслуживание наличного обращения.

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Лимиты на переводы для ФЛП

В августе 2026 года для новых и неактивных ФЛП/юридических лиц ввели лимиты на денежные переводы. Они находятся на таком уровне:

для ФЛП 1 группы единого налога — до 600 000 грн в месяц;

для ФЛП 2 и 3 группы единого налога — до 3 млн гривен в месяц;

для юридических лиц — до 5 млн гривен в месяц.

С 1 сентября к Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединится NovaPay. Об этом компания предупредила своих клиентов, разослав представителям бизнеса уведомления. Дополнительно банки расширят требование документального доказательства дохода на переводы физических лиц, осуществленные на счета ФЛП.

До 1 сентября такой контроль касался только денежных операций между обычными клиентами финансовых учреждений. Фактически это значит, что представители бизнеса, которые будут получать деньги на счета, подвергнутся проверке источника операции, как и плательщики.

Обновление грантовой программы "Власна справа"

С 1 сентября в Украине стартует обновленная государственная грантовая программа "Власна справа". Она предложит более гибкие возможности для граждан, планирующих открыть или масштабировать предпринимательскую деятельность. Среди основных изменений нужно выделить:

выплата от 100 000 до 300 000 грн без обязательного создания рабочих мест — для открытия бизнеса;

выплата от 500 000 до 1,5 млн гривен с требованием создать по крайней мере одно рабочее место — для развития дела;

участники программы могут претендовать на повторный грант после успешного выполнения условий договора и самостоятельно определять срок реализации своего проекта;

введение системы дополнительных бонусов для увеличения размера гранта.

Благодаря бонусам максимальный размер финансовой выплаты будет составлять 500 000 грн для открытия бизнеса и 2,5 млн гривен — для его масштабирования. Дополнительно расширят целевое назначение: за счет грантовых средств разрешат покупать оборудование, мебель, транспорт, материалы, сырье, ремонтировать помещение, создать сайт и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в сентябре 2026 года. Социальные стандарты пересматривать не планируют, поэтому минимальная зарплата, прожиточный минимум и пенсионное обеспечение останутся на прежнем уровне. Плюс не изменятся ставки налога для ФЛП и физических лиц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы смогут получить 19 400 грн зимней поддержки. Денежные средства поступят домохозяйствам, расположенным в пределах 50 км от линии разграничения. Финансовая помощь предназначена для лиц, входящих в 11 наиболее уязвимых категорий граждан.