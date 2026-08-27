Нові гроші, гранти і контроль переказів: які головні фінансові нововведення вересня

Процес друку банкнот гривні. Фото: НБУ/Flickr

Українців чекають вагомі нововведення у вересні 2026 року. Вони торкнуться готівки, грантових програм для підприємців і фінмоніторингу. Варто детально ознайомитися зі змінами та підготуватися до нових правил, аби вони не застали зненацька. Ми розібралися, чого очікувати фізичним особам і підприємцям із настанням першого місяця осені.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні фінансові нововведення вересня.

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Купюри гривні нового номіналу

Національний банк випустить в обіг купюри номіналом 2 000 грн 4 вересня 2026 року. Українці зможуть використовувати гроші для оплати товарів/послуг, поповнення рахунків/депозитів, купівлі іноземної валюти або фінансових накопичень. Центральною фігурою банкнот стане відомий поет-шістдесятник Василь Стус.

"Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам", — уточнили в НБУ.

За інформацією регулятора, після введення купюри номіналом 1000 гривень минуло сім років. Відтоді середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а ціни на основі індексу інфляції — вдвічі. Саме тому виникла потреба запустити новий номінал і зменшити витрати на обслуговування готівкового обігу.

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Ліміти на перекази для ФОП

В серпні 2026 року для новостворених та неактивних ФОП/юридичних осіб запровадили ліміти на грошові перекази. Вони перебувають на такому рівні:

для ФОП 1 групи єдиного податку — до 600 000 грн на місяць;

для ФОП 2 і 3 групи єдиного податку — до 3 млн гривень на місяць;

для юридичних осіб — до 5 млн гривень на місяць.

З 1 вересня до Меморандуму щодо прозорості ринку платіжних послуг приєднається NovaPay. Про це компанія попередила своїх клієнтів, розіславши представникам бізнесу повідомлення. Додатково банки розширять вимогу документального підтвердження доходу на перекази фізичних осіб, здійснені на рахунки ФОП.

До 1 вересня такий контроль стосувався лише грошових операцій між звичайними клієнтами фінансових установ. Фактично це означає, що представники бізнесу, які будуть отримувати кошти на рахунки, підпадуть під перевірку джерела операції, як і платники.

Оновлення грантової програми "Власна справа"

З 1 вересня в Україні стартує оновлена державна грантова програма "Власна справа". Вона запропонує більш гнучкі можливості для громадян, які планують відкрити або масштабувати підприємницьку діяльність. Серед основних змін варто виділити:

виплата від 100 000 до 300 000 грн без обов'язкового створення робочих місць — для відкриття бізнесу;

виплата від 500 000 до 1,5 млн гривень із вимогою створити принаймні одне робоче місце — для розвитку справи;

учасники програми зможуть претендувати на повторний грант після успішного виконання умов договору і самостійно визначати строк реалізації свого проєкту;

запровадження системи додаткових бонусів для збільшення розміру гранту.

Завдяки бонусам максимальний розмір фінансової виплати буде становити 500 000 грн для відкриття бізнесу і 2,5 млн гривень — для його масштабування. Додатково розширять цільове призначення: за рахунок грантових коштів дозволять купувати обладнання, меблі, транспорт, матеріали, сировину, ремонтувати приміщення, створити сайт і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у вересні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують, тому мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і пенсійне забезпечення залишаться на попередньому рівні. Так само не зміняться ставки податку для ФОП і фізичних осіб.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці зможуть отримати 19 400 грн зимової підтримки. Кошти надійдуть домогосподарствам, розташованим у межах 50 км від лінії розмежування. Фінансова допомога призначена для осіб, які входять до 11-ти найбільш вразливих категорій громадян.