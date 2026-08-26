Виплата 19 400 грн на підготовку до зими: хто зможе отримати та коли подавати заявку

Купюри гривні в конверті. Фото: Новини.LIVE

Деякі категорії українських громадян зможуть отримати виплати від держави на підготовку до зими. Йдеться про суму 19 400 грн, яку будуть нараховувати кожному домогосподарству, що входить до визначених категорій. Найближчим часом нормативний документ подадуть на узгодження в Кабінет Міністрів, після чого відкриється подача заявок.

Про це ексклюзивно розповів міністр соціальної політики Денис Улютін у коментарі журналістці Новини․LIVE Галині Остаповець.

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Що відомо про нову виплату для українців

На завершальній стадії підготовки знаходиться проєкт нової фінансової допомоги для вразливих категорій українців. Він передбачає одноразову виплату громадянам у розмірі 19 400 грн на підготовку до зимового періоду.

Отримати кошти зможуть домогосподарства, розташовані в межах 50 км від лінії розмежування — у зонах 0-20 та 20-50 км. Держава визначила 11 найбільш вразливих категорій осіб, і цього разу йдеться не лише про людей, які обігрівають житло пічним або твердим паливом.

"Акт уже на завершальній стадії погодження. Цього або наступного тижня ми зможемо подати його до Кабміну. Після цього люди зможуть подаватися на цю допомогу", — повідомив міністр.

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За його словами, фінансувати проєкт будуть міжнародні партнери України. Вони нададуть кошти для здійснення виплат, а інструментом розподілу буде спеціальний гуманітарний рахунок, відкритий у Національному банку. Водночас поширення програми на інші регіони наразі не розглядається.

"Враховуючи те, що весь держбюджет сьогодні спрямовується в першу чергу на безпеку та оборону, якщо у нас буде ресурс, ми доповнимо ще інші категорії або території по Україні", — додав Улютін.

Хто може отримати базову соціальну допомогу

Раніше ми розповідали, що деяким українцям виплачують базову соціальну допомогу, зокрема малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям на дітей. Для отримання коштів необхідно звернутися в сервісний центр Пенсійного фонду або подати заявку через мобільний застосунок "Дія".

Розмір грошової підтримки залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні три місяці, а базова величина дорівнює 4 500 грн. Заявник має право на 100% БВ, діти до 18 років та особи з інвалідністю 1-2 груп — аналогічно, кожен наступний член родини — на 70% БВ.

Але виплату не призначають, якщо сім’я не відповідає фінансовим і майновим вимогам. Наприклад, за наявності депозитів/облігацій на суму понад 100 000 грн, більше одного автомобіля віком менше 15 років, другої квартири/будинку у власності тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які пенсії отримають особи з інвалідністю у вересні 2026 року. Для призначення виплати необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу. Сума залежить від пенсії за віком, але не може бути меншою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з українців перерахують пенсійні виплати. У вересні збільшені суми отримають громадяни, які досягли 70-річного віку. Для них передбачили надбавки у розмірі 300-570 грн щомісяця. Плюс буде доплата 1038 грн для самотніх пенсіонерів.