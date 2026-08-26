Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю І-ІІІ груп: скільки виплатять українцям у вересні

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Особи з інвалідністю можуть розраховувати на мінімальні пенсії у вересні 2026 року. Держава гарантує українцям, які частково або повністю втратили працездатність, систематичну фінансову допомогу. При цьому розмір залежить від індивідуальних обставин. Ми розібралися, скільки нарахують особам з інвалідністю найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю у вересні.

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Який розмір пенсій по інвалідності

Згідно зі статтями 30-35 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для призначення пенсії необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, держава виплачує соціальну допомогу. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та встановлюється у відсотках до пенсії за віком, а саме:

100% — для І групи;

90% — для ІІ групи;

50% — для ІІІ групи.

При цьому виплата не може бути нижчою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У вересні 2026 року йдеться про суму 2 595 грн.

Пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Окремо діє постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій". Мінімальні суми для вказаних категорій громадян перебувають на такому рівні:

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для І групи — 18 885 грн;

для ІІ групи — 15 494 грн;

для ІІІ групи — 10 625 грн;

для учасників бойових дій — 6 197 грн.

Пенсії для постраждалих внаслідок ЧАЕС

Також передбачені пенсійні виплати відповідно до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Після березневої індексації мінімальні розміри пенсій становлять:

для І групи — 11 048,25 грн;

для ІІ групи — 8 838,60 грн;

для ІІІ групи — 6 813,09 грн;

для дітей — 6 813,09 грн.

Більше отримують безпосередньо ліквідатори аварії на ЧАЕС, інвалідність яких пов'язана з наслідками катастрофи. В Пенсійному фонді повідомили, що суми обчислюють у відсотках до середньої заробітної плати за попередній рік, із якої сплачено страхові внески.

Враховуючи всі показники, мінімальні розміри пенсій для ліквідаторів дорівнюють: І група — 20 653,55 грн (100% від доходу), ІІ група — 16 522,84 грн (80%), ІІІ група — 12 392,13 грн (60%).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому перерахують пенсії у вересні 2026 року. На збільшені суми можуть розраховувати українці, які досягли певного віку та відповідають визначеним умовах. Зокрема після досягнення 70 років призначається спеціальна вікова надбавка.

Також Новини.LIVE розповідали про доплати до пенсії за дітей та онуків на утриманні. Громадяни, які самостійно виховують неповнолітніх, можуть отримати надбавку до щомісячної суми. Необхідно звернутися в Пенсійний фонд за місцем проживання.