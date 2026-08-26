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Главная Экономика Лица с инвалидностью I-III групп: какие пенсии получат в сентябре

Лица с инвалидностью I-III групп: какие пенсии получат в сентябре

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 05:45
Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью I-III групп: сколько выплатят украинцам в сентябре
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди с инвалидностью могут рассчитывать на минимальные пенсии в сентябре 2026 года. Государство гарантирует украинцам, частично или полностью утратившим трудоспособность, регулярную финансовую помощь. При этом размер зависит от индивидуальных обстоятельств. Мы разобрались, сколько выплатят людям с инвалидностью в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о минимальных пенсиях для людей с инвалидностью в сентябре.

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Какой размер пенсий по инвалидности

Согласно статьям 30-35 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для назначения пенсии необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Если его недостаточно, государство выплачивает социальную помощь. Размер пенсии зависит от группы инвалидности и устанавливается в процентах от пенсии по возрасту, а именно:

  • 100% — для I группы;
  • 90 % — для II группы;
  • 50% — для III группы.

При этом выплата не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В сентябре 2026 года речь идет о сумме 2 595 грн.

Пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны

Отдельно действует постановление Кабинета Министров "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий". Минимальные суммы для указанных категорий граждан находятся на таком уровне:

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  • для I группы — 18 885 грн;
  • для II группы — 15 494 грн;
  • для III группы — 10 625 грн;
  • для участников боевых действий — 6 197 грн.

Пенсии для пострадавших в результате ЧАЭС

Также предусмотрены пенсионные выплаты в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". После мартовской индексации минимальные размеры пенсий составляют:

  • для I группы — 11 048,25 грн;
  • для II группы — 8 838,60 грн;
  • для III группы — 6 813,09 грн;
  • для детей — 6 813,09 грн.

Больше получают непосредственно ликвидаторы аварии на ЧАЭС, инвалидность которых связана с последствиями катастрофы. В Пенсионном фонде сообщили, что суммы рассчитываются в процентах от средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачены страховые взносы.

С учетом всех показателей минимальные размеры пенсий для ликвидаторов составляют: I группа — 20 653,55 грн (100% от дохода), II группа — 16 522,84 грн (80%), III группа — 12 392,13 грн (60%).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому пересчитают пенсии в сентябре 2026 года. На увеличенные суммы могут рассчитывать украинцы, достигшие определенного возраста и соответствующие установленным условиям. В частности по достижении 70 лет назначается специальная возрастная надбавка.

Также Новини.LIVE рассказывали о доплатах к пенсии за детей и внуков, находящихся на содержании. Граждане, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних, могут получить надбавку к ежемесячной сумме. Необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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