Базова соціальна допомога в 2026: хто може отримати та як розрахувати виплату

Жінка дивиться в телефон. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують надавати базову соціальну допомогу для сімей із низьким рівнем доходів. Щомісячна виплата об'єднує декілька видів державної підтримки в одну й призначається на шість місяців із можливістю автоматичного продовження на термін до двох років.

Сайт Новини.LIVE нагадав, хто може претендувати на виплати від держави.

Хто може отримати та як подати заявку

За словами Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, оформити базову соціальну допомогу можна онлайн через застосунок "Дія" або особисто в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Подати заяву через Дію можуть громадяни, які вже отримують:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

виплату на дітей одиноким матерям.

Для оформлення послуги онлайн у застосунку "Дія" необхідна наявність ID-картки або закордонного паспорта, а також картки платника податків.

Читайте також:

Хто не може отримати виплати

Допомога не призначається, якщо родина не відповідає фінансовим та майновим вимогам.

Виплату не зможуть отримати сім'ї, у яких:

є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємництвом, не проходять службу та не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад три місяці (за винятком догляду за людьми з інвалідністю, сплати ЄСВ чи втрати працездатності);

хтось із членів родини за останній рік здійснив покупку на суму понад 100 000 грн;

є депозити або облігації на суму понад 100 000 грн;

у власності є друга квартира або будинок, окрім житла на територіях бойових дій, окупованих зонах, зруйнованого майна, спадщини;

є більше одного автомобіля, випущеного менше ніж 15 років тому.

Порядок розрахунку розміру допомоги

Розмір виплати розраховується як різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним сукупним доходом за останні три місяці. Базова сума становить 4 500 гривень.

Формула розрахунку базової величини на кожного члена родини:

100%, тобто 4 500 грн — для заявника, він же перший член сім'ї;

100%, так само 4 500 грн — для кожної дитини віком до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70%, а саме 3 150 грн — для кожного наступного члена сім'ї.

Для осіб, які досягли 60 років або мають право на пенсію за віком, але не вислужили достатньо страхового стажу, базова величина розраховується відповідно до стажу:

менше 10 років — 53% (2 385 грн);

від 10 до 20 років — 62% (2 790 грн);

від 20 до 30 років — 70% (3 150 грн);

понад 30 років — 88% (3 960 грн).

Покроковий процес процедури оформлення

Для призначення допомоги необхідно пройти два етапи подання документів:

Заява про намір отримати виплати. Зазначаються особисті дані заявника та інформація про склад сім'ї. Заява про призначення виплат. Підписується після розрахунку суми виплати уповноваженим представником та всіма повнолітніми членами родини.

Склад сім'ї фіксується по даті звернення. Якщо розрахований розмір базової допомоги не влаштовує родину, заявник має право відмовитися від її оформлення та зберегти раніше призначені соціальні виплати.

Які ще сервіси виплат доступні в Дії

Крім базової соціальної допомоги, на державному порталі є ще декілька видів виплат — Пакунок школяра, єКнига.

Сервіси допомоги від держави в застосунку "Дія". Фото: скриншот.

Щоб отримати "Пакунок школяра", батьки майбутніх першокласників можуть подати заявку через Дію. Сума виплат становить 5 000 гривень. Розрахуватись грошима можна на канцелярію, книги та інше шкільне приладдя.

На одноразову виплату "єКнига" можуть податись особи, яким тільки виповнилось 18 років. Сума становить 908 гривень. Проте заявникам слід поквапитись і витратити суму протягом року. З моменту 19-річчя розрахуватись грошима буде неможливо. Витратити гроші можна буде на книжки від таких видань як: КСД, Yakaboo, Книгарня Є та багато інших українських видавництв.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про проблеми, що виникли у батьків з виплатами "Пакунок школяра". Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Водночас депутат повідомив, що отримав від батьків скарги на те, що у багатьох не виходить оформити заявку.

Также Новини.LIVE сообщали о льготах для родителей и матерей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Такие трудовые гарантии утверждены законодательством. За их нарушение работодатель может быть привлечен к ответственности.