Базовая социальная помощь в 2026 году: кто имеет право на получение и как рассчитать размер выплаты

Женщина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают предоставлять базовую социальную помощь семьям с низким уровнем доходов. Ежемесячная выплата объединяет несколько видов государственной поддержки в одну и назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на срок до двух лет.

Сайт Новини.LIVE напомнил, кто может претендовать на выплаты от государства.

Кто может получить помощь и как подать заявку

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства, оформить базовую социальную помощь можно онлайн через приложение "Дія" или лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Подать заявление через Дию могут граждане, которые уже получают:

помощь малообеспеченным семьям;

пособие на детей одиноким матерям.

Для оформления услуги онлайн в приложении «Дия» необходимо иметь ID-карту или заграничный паспорт, а также карту налогоплательщика.

Читайте также:

Кто не может получить выплаты

Пособие не назначается, если семья не соответствует финансовым и имущественным требованиям.

Выплату не смогут получить семьи, в которых:

есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательством, не проходят службу и не состоят на учете в центре занятости более трех месяцев (за исключением ухода за людьми с инвалидностью, уплаты ЕСВ или потери трудоспособности);

кто-то из членов семьи за последний год совершил покупку на сумму свыше 100 000 грн;

имеются депозиты или облигации на сумму свыше 100 000 грн;

в собственности имеется вторая квартира или дом, кроме жилья на территориях боевых действий, в оккупированных зонах, разрушенного имущества, наследства;

имеется более одного автомобиля, выпущенного менее 15 лет назад.

Порядок расчета размера помощи

Размер выплаты рассчитывается как разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом за последние три месяца. Базовая сумма составляет 4 500 гривен.

Формула расчета базовой величины на каждого члена семьи:

100%, то есть 4 500 грн — для заявителя, который является первым членом семьи;

100 %, то есть 4 500 грн — для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70 %, а именно 3 150 грн — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, достигших 60 лет или имеющих право на пенсию по возрасту, но не имеющих достаточного страхового стажа, базовая величина рассчитывается в зависимости от стажа:

менее 10 лет — 53 % (2 385 грн);

от 10 до 20 лет — 62% (2 790 грн);

от 20 до 30 лет — 70 % (3 150 грн);

свыше 30 лет — 88% (3 960 грн).

Пошаговый процесс оформления

Для назначения пособия необходимо пройти два этапа подачи документов:

Заявление о намерении получить выплаты. Указываются личные данные заявителя и информация о составе семьи. Заявление о назначении выплат. Подписывается после расчета суммы выплаты уполномоченным представителем и всеми совершеннолетними членами семьи.

Состав семьи фиксируется по дате обращения. Если рассчитанный размер базового пособия не устраивает семью, заявитель имеет право отказаться от его оформления и сохранить ранее назначенные социальные выплаты.

Какие еще сервисы выплат доступны в "Дія"

Помимо базовой социальной помощи, на государственном портале есть еще несколько видов выплат — "Пакунок школяра", "єКнига".

Сервисы помощи от государства в приложении "Дія". Фото: скриншот.

Чтобы получить "Пакунок школяра", родители будущих первоклассников могут подать заявку через приложение "Дія". Сумма выплаты составляет 5 000 гривен. Эти деньги можно потратить на канцелярские товары, книги и другие школьные принадлежности.

На одноразовую выплату "єКнига" могут претендовать лица, которым только исполнилось 18 лет. Сумма составляет 908 гривен. Однако заявителям следует поторопиться и потратить сумму в течение года. После достижения 19-летия потратить эти деньги будет невозможно. Потратить деньги можно будет на книги от таких издательств, как: КСД, Yakaboo, Книгарня Є и многих других украинских издательств.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о проблемах, возникших у родителей с выплатами "Пакунок школяра". Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В то же время депутат сообщил, что получил от родителей жалобы на то, что у многих не получается оформить заявку.

Также Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на дополнительные доплаты к пенсии. Главным условием является соблюдение ежемесячного размера пенсионных выплат, не превышающего 10 340 гривен. Дополнительные суммы можно получить, соблюдая законодательство.